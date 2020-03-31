Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 31 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 782 319 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 37 582 (информация на 02:30). Число выздоровевших при этом составляет 164 565 человек.

В Украине по состоянию на вечер 30 марта коронавирусом заразились 548 человек - 13 больных умерли и 8 человек выздоровели.

Таблица заразившихся, по странам

США - 161 807

Италия - 101 739

Испания - 87 956

Китай - 82 198

Германия - 66 885

Франция - 45 170

Иран - 41 495

Великобритания - 22 453

Швейцария - 15 922

Бельгия - 11 899

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 75 923

Испания - 16 780

Италия - 14 620

Иран - 13 911

Германия - 13 500

Франция - 7 964

США - 5 644

Республика Корея - 5 228

Швейцария - 1 823

Бельгия - 1 527

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 11 591

Испания - 7 716

Китай - 3 304

США - 3 128

Франция - 3 024

Иран - 2 757

Великобритания - 1 408

Нидерланды - 864

Германия - 645

Бельгия - 513

Швейцария - 359