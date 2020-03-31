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Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

В Италии больше всего смертей, в Украине - 13 умерших

Адриан Радченко вторник, 31 марта 2020, 02:41
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В Италии больше всего смертей, в Украине - 13 умерших Фото: Getty images

По состоянию на ночь 31 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 782 319 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 37 582 (информация на 02:30). Число выздоровевших при этом составляет 164 565 человек.

В Украине по состоянию на вечер 30 марта коронавирусом заразились 548 человек - 13 больных умерли и 8 человек выздоровели.

Таблица заразившихся, по странам

США - 161 807
Италия - 101 739
Испания - 87 956
Китай - 82 198
Германия - 66 885
Франция - 45 170
Иран - 41 495
Великобритания - 22 453
Швейцария - 15 922
Бельгия - 11 899

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 75 923
Испания - 16 780
Италия - 14 620
Иран - 13 911
Германия - 13 500
Франция - 7 964
США - 5 644
Республика Корея - 5 228
Швейцария - 1 823
Бельгия - 1 527

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 11 591
Испания - 7 716
Китай - 3 304
США - 3 128
Франция - 3 024
Иран - 2 757
Великобритания - 1 408
Нидерланды - 864
Германия - 645
Бельгия - 513
Швейцария - 359

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