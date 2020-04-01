Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 1 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 850 583 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 41 654 (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 176 714 человек.

В Украине по состоянию на вечер 31 марта коронавирусом заразились 645 человек - 17 больных умерли и 10 человек выздоровели. Болеют 618 человек.

Таблица заразившихся, по странам

США - 184 183

Италия - 105 792

Испания - 94 417

Китай - 82 278

Германия - 70 985

Франция - 52 287

Иран - 44 605

Великобритания - 25 474

Швейцария - 16 605

Турция - 13 531

Бельгия - 12 775

Нидерланды - 12 667

Австрия - 10 122

Республика Корея - 9 786

Канада - 8 484

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 76 206

Испания - 19 259

Германия - 15 824

Италия - 15 729

Иран - 14 656

Франция - 9 513

США - 6 403

Республика Корея - 5 408

Швейцария - 1 823

Бельгия - 1 696

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 12 428

Испания - 8 464

США - 3 807

Франция - 3 523

Китай - 3 304

Иран - 2 898

Великобритания - 1 789

Нидерланды - 1 039

Германия - 774

Бельгия - 705

Швейцария - 433