Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 1 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 850 583 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
Количество умерших человек, заразившихся коронавирусом, составляет 41 654 (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 176 714 человек.
В Украине по состоянию на вечер 31 марта коронавирусом заразились 645 человек - 17 больных умерли и 10 человек выздоровели. Болеют 618 человек.
Таблица заразившихся, по странам
США - 184 183
Италия - 105 792
Испания - 94 417
Китай - 82 278
Германия - 70 985
Франция - 52 287
Иран - 44 605
Великобритания - 25 474
Швейцария - 16 605
Турция - 13 531
Бельгия - 12 775
Нидерланды - 12 667
Австрия - 10 122
Республика Корея - 9 786
Канада - 8 484
Таблица выздоровевших, по странам
Китай - 76 206
Испания - 19 259
Германия - 15 824
Италия - 15 729
Иран - 14 656
Франция - 9 513
США - 6 403
Республика Корея - 5 408
Швейцария - 1 823
Бельгия - 1 696
Таблица распространения коронавируса (обновляется)
Таблица умерших от коронавируса, по странам
Италия - 12 428
Испания - 8 464
США - 3 807
Франция - 3 523
Китай - 3 304
Иран - 2 898
Великобритания - 1 789
Нидерланды - 1 039
Германия - 774
Бельгия - 705
Швейцария - 433