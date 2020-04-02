Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 2 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 937 170 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
За все время пандемии от коронавируса умерли 47 235 человек (информация на 08:00). Число выздоровевших при этом составляет 193 770 человек.
В Украине по состоянию на вечер 1 апреля коронавирусом заразились 794 человека - 20 больных умерли и 13 человек выздоровели. Болеет 761 человек.
Таблица заразившихся, по странам
США - 216 515
Италия - 110 574
Испания - 104 118
Китай - 82 394
Германия - 77 981
Франция - 57 763
Иран - 47 593
Великобритания - 29 865
Швейцария - 17 678
Турция - 15 679
Бельгия - 13 964
Нидерланды - 13 696
Австрия - 10 711
Республика Корея - 9 976
Канада - 9 731
Таблица выздоровевших, по странам
Китай - 76 426
Испания - 22 647
Германия - 18 700
Италия - 16 847
Иран - 15 473
Франция - 11 055
США - 8 413
Республика Корея - 5 828
Швейцария - 2 967
Бельгия - 2 132
Таблица распространения коронавируса (обновляется)
Таблица умерших от коронавируса, по странам
Италия - 13 155
Испания - 9 387
США - 4 658
Франция - 4 032
Китай - 3 312
Иран - 3 036
Великобритания - 2 352
Нидерланды - 1 173
Германия - 931
Бельгия - 828
Швейцария - 488