Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на утро 2 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 937 170 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

За все время пандемии от коронавируса умерли 47 235 человек (информация на 08:00). Число выздоровевших при этом составляет 193 770 человек.

В Украине по состоянию на вечер 1 апреля коронавирусом заразились 794 человека - 20 больных умерли и 13 человек выздоровели. Болеет 761 человек.

Таблица заразившихся, по странам

США - 216 515

Италия - 110 574

Испания - 104 118

Китай - 82 394

Германия - 77 981

Франция - 57 763

Иран - 47 593

Великобритания - 29 865

Швейцария - 17 678

Турция - 15 679

Бельгия - 13 964

Нидерланды - 13 696

Австрия - 10 711

Республика Корея - 9 976

Канада - 9 731

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 76 426

Испания - 22 647

Германия - 18 700

Италия - 16 847

Иран - 15 473

Франция - 11 055

США - 8 413

Республика Корея - 5 828

Швейцария - 2 967

Бельгия - 2 132

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 13 155

Испания - 9 387

США - 4 658

Франция - 4 032

Китай - 3 312

Иран - 3 036

Великобритания - 2 352

Нидерланды - 1 173

Германия - 931

Бельгия - 828

Швейцария - 488