RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.95
НБУ:USD  27.40
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

В Италии больше всего смертей, в Украине - 20 умерших

Адриан Радченко четверг, 2 апреля 2020, 08:00
читати статтю українською
В Италии больше всего смертей, в Украине - 20 умерших Фото: Getty images

По состоянию на утро 2 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 937 170 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

За все время пандемии от коронавируса умерли 47 235 человек (информация на 08:00). Число выздоровевших при этом составляет 193 770 человек.

В Украине по состоянию на вечер 1 апреля коронавирусом заразились 794 человека - 20 больных умерли и 13 человек выздоровели. Болеет 761 человек.

Таблица заразившихся, по странам

США - 216 515
Италия - 110 574
Испания - 104 118
Китай - 82 394
Германия - 77 981
Франция - 57 763
Иран - 47 593
Великобритания - 29 865
Швейцария - 17 678
Турция - 15 679
Бельгия - 13 964
Нидерланды - 13 696
Австрия - 10 711
Республика Корея - 9 976
Канада - 9 731

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 76 426
Испания - 22 647
Германия - 18 700
Италия - 16 847
Иран - 15 473
Франция - 11 055
США - 8 413
Республика Корея - 5 828
Швейцария - 2 967
Бельгия - 2 132

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 13 155
Испания - 9 387
США - 4 658
Франция - 4 032
Китай - 3 312
Иран - 3 036
Великобритания - 2 352
Нидерланды - 1 173
Германия - 931
Бельгия - 828
Швейцария - 488

Читайте также

А денег все меньше: смогут ли украинцы купить продукты во время карантина

Окончания карантина из-за коронавируса пока не видно. Что мы будем есть и сколько за это заплатим, - выяснял Апостроф

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Сколько людей заразились и умерли от коронавируса по состоянию на 2 апреля - обновленная информация о ситуации в Украине и мире

Коронавирус убил свыше 46 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (хроника 1 апреля)

Сколько людей заразились и умерли от коронавируса по состоянию на 1 апреля - обновленная информация о ситуации в Украине и мире

Новости

2 апреля

08:34
"Работает" на парковке: в Киеве разоблачили наглого афериста, фото
07:59
Как человечеству остановить появление новых вирусов-"убийц": ученый дал неожиданный совет
07:53
Не прожил и двух месяцев: появилась страшная новость о самой юной жертве коронавируса
07:30
Примчались пожарные: под Киевом произошло серьезное ЧП возле многоэтажек, фото
07:18
Боевики устроили новые провокации на Донбассе, в ВСУ много раненых: заявление штаба
07:12
Готовим дома квашеную капусту: простой рецепт и секреты хрустящей закуски Lime
Все новости

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: