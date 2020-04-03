Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 3 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 1 014 673 человека. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

За все время пандемии от коронавируса умерли 52 973 человека (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 210 335 человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля коронавирусом заразились 897 человека - 22 больных умерли и 19 человек выздоровели. Более 856 человек.

Таблица заразившихся, по странам

США - 244 678

Италия - 115 242

Испания - 112 065

Германия - 84 794

Китай - 82 433

Франция - 59 929

Иран - 50 468

Великобритания - 34 173

Швейцария - 18 827

Турция - 18 135

Бельгия - 15 348

Нидерланды - 14 788

Канада - 11 284

Австрия - 11 129

Республика Корея - 9 976



Карта заболевания в Украине

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 76 565

Испания - 26 743

Германия - 22 440

Италия - 18 278

Иран - 16 711

Франция - 12 548

США - 9 058

Республика Корея - 5 828

Швейцария - 4 013

Бельгия - 2 495

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 13 915

Испания - 10 348

США - 5 911

Франция - 5 398

Китай - 3 322

Иран - 3 160

Великобритания - 2 926

Нидерланды - 1 341

Германия - 1 107

Бельгия - 1 011

Швейцария - 536