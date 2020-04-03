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Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

В Италии больше всего смертей, в Украине - 22 умерших

Адриан Радченко пятница, 3 апреля 2020, 05:01
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В Италии больше всего смертей, в Украине - 22 умерших Карабинеры перевозят гробы, северная Италия Фото: Getty images

По состоянию на ночь 3 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 1 014 673 человека. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

За все время пандемии от коронавируса умерли 52 973 человека (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 210 335 человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля коронавирусом заразились 897 человека - 22 больных умерли и 19 человек выздоровели. Более 856 человек.

Таблица заразившихся, по странам

США - 244 678
Италия - 115 242
Испания - 112 065
Германия - 84 794
Китай - 82 433
Франция - 59 929
Иран - 50 468
Великобритания - 34 173
Швейцария - 18 827
Турция - 18 135
Бельгия - 15 348
Нидерланды - 14 788
Канада - 11 284
Австрия - 11 129
Республика Корея - 9 976

Карта заболевания в Украине

Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 76 565
Испания - 26 743
Германия - 22 440
Италия - 18 278
Иран - 16 711
Франция - 12 548
США - 9 058
Республика Корея - 5 828
Швейцария - 4 013
Бельгия - 2 495

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 13 915
Испания - 10 348
США - 5 911
Франция - 5 398
Китай - 3 322
Иран - 3 160
Великобритания - 2 926
Нидерланды - 1 341
Германия - 1 107
Бельгия - 1 011
Швейцария - 536

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