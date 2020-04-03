Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 4 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 1 094 068 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).
За все время пандемии от коронавируса умерли 58 773 человека (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 225 519 человек.
В Украине по состоянию на вечер 3 апреля коронавирусом заразились 1072 человека - 27 больных умерли и 23 человека выздоровели. Болеет 1022 человека.
Среди стран в мире больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в Италии, Испании, США, Франции и Великобритании.
Таблица заразившихся, по странам
США - 273 880
Италия - 119 827
Испания - 119 199
Германия - 91 159
Китай - 82 511
Франция - 65 202
Иран - 53 183
Великобритания - 38 688
Турция - 20 921
Швейцария - 19 606
Бельгия - 16 770
Нидерланды - 15 821
Канада - 12 344
Австрия - 11 506
Республика Корея - 10 062
Карта заболевания в Украине
Таблица выздоровевших, по странам
Китай - 76 760
Испания - 30 513
Германия - 24 575
Италия - 19 758
Иран - 17 935
Франция - 14 135
США - 9 521
Республика Корея - 6 021
Швейцария - 4 846
Бельгия - 2 872
Карта распространения вируса в мире
Таблица умерших от коронавируса, по странам
Италия - 14 681
Испания - 11 198
США - 7 077
Франция - 6 507
Великобритания - 3 605
Китай - 3 326
Иран - 3 294
Нидерланды - 1 487
Германия - 1 275
Бельгия - 1 143
Швейцария - 591