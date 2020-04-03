Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: карта и статистика по странам

По состоянию на ночь 4 апреля общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 1 094 068 человек. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

За все время пандемии от коронавируса умерли 58 773 человека (информация на 01:00). Число выздоровевших при этом составляет 225 519 человек.

В Украине по состоянию на вечер 3 апреля коронавирусом заразились 1072 человека - 27 больных умерли и 23 человека выздоровели. Болеет 1022 человека.

Среди стран в мире больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в Италии, Испании, США, Франции и Великобритании.

Таблица заразившихся, по странам

США - 273 880

Италия - 119 827

Испания - 119 199

Германия - 91 159

Китай - 82 511

Франция - 65 202

Иран - 53 183

Великобритания - 38 688

Турция - 20 921

Швейцария - 19 606

Бельгия - 16 770

Нидерланды - 15 821

Канада - 12 344

Австрия - 11 506

Республика Корея - 10 062



Карта заболевания в Украине





Таблица выздоровевших, по странам

Китай - 76 760

Испания - 30 513

Германия - 24 575

Италия - 19 758

Иран - 17 935

Франция - 14 135

США - 9 521

Республика Корея - 6 021

Швейцария - 4 846

Бельгия - 2 872

Карта распространения вируса в мире

Таблица умерших от коронавируса, по странам

Италия - 14 681

Испания - 11 198

США - 7 077

Франция - 6 507

Великобритания - 3 605

Китай - 3 326

Иран - 3 294

Нидерланды - 1 487

Германия - 1 275

Бельгия - 1 143

Швейцария - 591