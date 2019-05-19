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Евровидение 2019: онлайн трансляция финала

За главную победу в конкурсе посоревнуются 26 стран

воскресенье, 19 мая 2019, 00:01
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За главную победу в конкурсе посоревнуются 26 стран Фото:

В Тель-Авиве (Израиль) проходит гранд-финал Евровидения-2019. В нем за главную победу в конкурсе этого года посоревнуются 26 стран: по 10 финалистов из первого и второго полуфиналов, Большая пятерка Евровидения и страна-хозяйка.

"Апостроф. Лайм" показывает полное видео финала и расскажет о ключевых событиях вечера.

Программа гранд-финала будет состоять из двух интервал-актов, в каждом из них выступят 13 стран-участниц. В первой части: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды и Греция. Во второй части финала: Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия и Испания.

Победительницы Евровидения от Израиля Нетта Барзилай (2018) и Дана Интернэшнл (1998) открыли гранд-финал. Под их яркий аккомпанемент проходит так называемый парад флагов, парад участников финала.

Гранд-финал Евровидения-2019 официально стартовал. Напомним, что в этом году зрители из Украины не имею технической возможности голосовать за участников конкурса.

Шестым по счету выступил представитель России Сергей Лазарев. Незадолго до старта гранд-финала шансы певца опять подупали. На этот раз дело еще и в том, что за кулисами конкурса произошел скандал, в результате которого организаторы конкурса отстранили жюри Беларусти от голосования в финале.

Почему отстранение Беларусли может плохо отразиться на результатах Сергея Лазарева? Это лишь предположение, так как Беларусь чаще всего выставляет в финалах Евровидения максимальные оценки именно России.

Фаворит этого года Дункан Лоуренс, 25-летний представитель Нидерландов, завершил выступление со шквалом оваций. На текущий момент показатель вероятности его победы составляет 43%.

Лирику и песни о всесильной любви разбавили представители Исландии, группа Hatari. Один из самых неординарных коллективов конкурса поет о ненависти, которая восторжествует в этом мире.

Однозначно лучшее визуальное шоу гранд-финала. На сцене представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и первая соперница фаворита Дункана Лоуренса.

Пока зрители голосуют, на сцене гранд-финала с хитовой песней Heroes появилась победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст.

А вот и Верка Сердючка. Украинский шоумен Андрей Данилко с хитом Toy Нетты Барзилай выдал яркое шоу и покинул зал под оглушающие овации.

Как стало известно ранее, в финале Евровидения-2019 ожидаются выступления специальных гостей. На сцене выступит победительница прошлого года Нетта Барзилай, Верка Сердючка, а также американская поп-дива Мадонна. 15 мая артистка прилетела в Израиль, где уже провела первые репетиции. Поговаривают, баснословный гонорар артистки оплатит местный миллиардер.

Шоу Мадонны до сих пор держится в секрете, впрочем, как и планы других гостей Евровидения. В пятницу, 17 мая, стало известно лишь то, что американская поп-дива исполнит в финале песню Future, которая войдет в ее новый студийный альбома Madame X. Всего же Мадонна выступит с двумя песнями, второй станет один из ее хитов.

На кого ставят букмекеры

По завершении второго полуфинала прогнозы букмекеров резко изменились. Фаворит конкурса, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, значительно укрепил свою позицию. Показатель вероятности его победы достиг на данный момент отметки в 47%.

Ближайшим соперником Лоуренса стала представительница Австралии, исполнительница Кейт Миллер-Хайдке, чьи шансы оцениваются в 12%.

В топ-5 по состоянию на 18 мая входят также Швейцария, Швеция и Италия. Шансы представителя России, Сергея Лазарева, продолжают падать. За последние сутки артист с показателем вероятности победы в 4% спустился с 4-го месте на 7-е.

В голосовании на международном сайте Евровидения приняли участие уже 239,8 тыс. зрителей. С огромным отрывом от своих соперников в нем также лидирует представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Где смотреть финал Евровидения-2019

Несмотря на отказ Украины от участия в конкурсе этого года, каналы-трансляторы UA:ПЕРШИЙ и СТБ традиционно транслируют полуфиналы и финалы Евровидения. Следите также за ходом гранд-финала в режиме онлайн на страницах "Апострофа" и The Lime.

  • Ранее ведущий и ТВ-комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко дал оценку первому и второму полуфиналам конкурса, назвав вероятного победителя.

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