Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных"

Трагедия, которую пережили украинцы, преодолевая последствия аварии на ЧАЭС, помешала нам разглядеть в сериале "Чернобыль" нечто большее, чем просто высокохудожественную иллюстрацию исторических событий 1986 года. Фильм в метафорическом стиле рассказывает, к каким результатам может привести непонимание и замалчивание катастрофы, происходящей в 2019 году. Такое мнение высказал "Апострофу" известный правозащитник, инициатор создания зоозащитной организации ОО "Единая планета", коммуникационный директор МЦПИ Павел Вишебаба.

Благодаря выходу американо-британского сериала "Чернобыль" от HBO статья Chernobyl disaster ("Чернобыльская катастрофа") стала одной из самых популярных в англоязычной Википедии. В течение недели ее ежедневно посещают сотни тысяч людей со всего мира.

В украиноязычной Википедии также прорыв: соответствующая статья и фамилии ликвидаторов вошли в ТОП-10 запросов.

Сериал уже получил высокую оценку зрителей за всю историю существования сервиса International Movie Data Base (IMDb), обогнав знаменитые "Во все тяжкие" и даже "Игру престолов".

Собственно, трагедия, которую пережили украинцы, преодолевая последствия аварии на ЧАЭС, помешала нам разглядеть в этом сериале нечто большее, чем высокохудожественную иллюстрацию исторических событий 1986 года.

Авторы нашли гениальную параллель к тому, что происходит сегодня.

Человечество в 2019 году находится не на пороге, а в самом эпицентре катастрофы

Изменения климата, которые разворачиваются на планете, уносят жизни и дома людей, вызывающих глобальное вымирание видов, и даже больше: угрожают всему живому.

И все это происходит в атмосфере, идентичной советскому обществу времен аварии на ЧАЭС: ученые бьют тревогу, власти уверяют, что все под контролем, а обычные люди не понимают масштабов бедствия, которое угрожает и уже уносит жизни миллионов животных.

Авторы фильма "Чернобыль" также говорят об актуальности своего сериала сейчас. Режиссер Бо Юхан Ренк в интервью изданию "PRI" подчеркнул, что "сегодня мы имеем острую неотложную ситуацию, когда убиваем часть этой планеты, и есть люди, которые это отрицают из-за собственных бизнес интересов. Поэтому, да, безусловно, сейчас происходит такое же вымирание видов, как со времен исчезновения динозавров".

По их подсчетам, на Земле ежедневно вымирает около 110 видов животных и насекомых.

Безусловно, фильм "Чернобыль" имеет высокую ценность как экранизированная хроника исторических событий, изображение подвига тех, кто спас мир от еще большей беды.

Но этот фильм не только в память о погибших в той страшной трагедии. Я увидел в нем, еще и надежду на "живых и нерожденных", которые смогут высвободить правду и не дать состояться худшему из сценариев - вымирание всего живого на нашей планете. А именно к таким последствиям может привести непонимание и замалчивание катастрофы, происходящей здесь и сейчас.