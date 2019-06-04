RU  UA  EN

вторник, 4 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева
Мнение

Сериал "Чернобыль": с надеждой на "живых и нерожденных"

Популярный сериал поднял важную экологическую проблему

Павел Вышебаба, правозащитник, зоозащитник, специально для "Апострофа" вторник, 4 июня 2019, 10:11
читати статтю українською
read in English
Популярный сериал поднял важную экологическую проблему Фото: кадры из сериала / HBO

Трагедия, которую пережили украинцы, преодолевая последствия аварии на ЧАЭС, помешала нам разглядеть в сериале "Чернобыль" нечто большее, чем просто высокохудожественную иллюстрацию исторических событий 1986 года. Фильм в метафорическом стиле рассказывает, к каким результатам может привести непонимание и замалчивание катастрофы, происходящей в 2019 году. Такое мнение высказал "Апострофу" известный правозащитник, инициатор создания зоозащитной организации ОО "Единая планета", коммуникационный директор МЦПИ Павел Вишебаба.

Благодаря выходу американо-британского сериала "Чернобыль" от HBO статья Chernobyl disaster ("Чернобыльская катастрофа") стала одной из самых популярных в англоязычной Википедии. В течение недели ее ежедневно посещают сотни тысяч людей со всего мира.

В украиноязычной Википедии также прорыв: соответствующая статья и фамилии ликвидаторов вошли в ТОП-10 запросов.

Сериал уже получил высокую оценку зрителей за всю историю существования сервиса International Movie Data Base (IMDb), обогнав знаменитые "Во все тяжкие" и даже "Игру престолов".

Собственно, трагедия, которую пережили украинцы, преодолевая последствия аварии на ЧАЭС, помешала нам разглядеть в этом сериале нечто большее, чем высокохудожественную иллюстрацию исторических событий 1986 года.

Авторы нашли гениальную параллель к тому, что происходит сегодня.

Человечество в 2019 году находится не на пороге, а в самом эпицентре катастрофы

Изменения климата, которые разворачиваются на планете, уносят жизни и дома людей, вызывающих глобальное вымирание видов, и даже больше: угрожают всему живому.

И все это происходит в атмосфере, идентичной советскому обществу времен аварии на ЧАЭС: ученые бьют тревогу, власти уверяют, что все под контролем, а обычные люди не понимают масштабов бедствия, которое угрожает и уже уносит жизни миллионов животных.

Авторы фильма "Чернобыль" также говорят об актуальности своего сериала сейчас. Режиссер Бо Юхан Ренк в интервью изданию "PRI" подчеркнул, что "сегодня мы имеем острую неотложную ситуацию, когда убиваем часть этой планеты, и есть люди, которые это отрицают из-за собственных бизнес интересов. Поэтому, да, безусловно, сейчас происходит такое же вымирание видов, как со времен исчезновения динозавров".

По их подсчетам, на Земле ежедневно вымирает около 110 видов животных и насекомых.

Безусловно, фильм "Чернобыль" имеет высокую ценность как экранизированная хроника исторических событий, изображение подвига тех, кто спас мир от еще большей беды.

Но этот фильм не только в память о погибших в той страшной трагедии. Я увидел в нем, еще и надежду на "живых и нерожденных", которые смогут высвободить правду и не дать состояться худшему из сценариев - вымирание всего живого на нашей планете. А именно к таким последствиям может привести непонимание и замалчивание катастрофы, происходящей здесь и сейчас.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Евровидение 2019: главные события финала

В ночь на 19 мая в Тель-Авиве состоялся гранд-финал Евровидения-2019

Евровидение 2019: все выступления второго полуфинала

В ночь с 16 на 17 мая в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Евровидения-2019

Пасха 2019: как праздновать, традиции и обычаи

28 апреля 2019 года отмечается Пасха, или праздник Светлого Христово Воскресения

Новости

4 июня

17:35
Среди спонсоров кампании Зеленского оказались партнеры сына Януковича
17:31
​Погибли сотни детей: Зеленский назвал первую тему, которую поднимет в ЕС
17:27
"Реал" завершил первый громкий трансфер лета
17:19
Facebook пошел на решительный шаг ради Украины
17:08
В Украине покажут все серии мини-сериала "Чернобыль": подробности
17:02
​В Днепре чудом спасли бойца, раненого в глаз: сеть растрогала его история
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: