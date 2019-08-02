Ильин день 2019: что нельзя делать, главные приметы на праздник

2 августа православные христиане отмечают важный церковный праздник - Ильин день. В этот день верующие чтут память святого пророка Илии (Ильи). Его называли грозным святым и считали повелителем грома, дождя и небесного огня.

"Апостроф" рассказывает о главных приметах и запретах праздника, в том числе и самом известном - запрет на купание.

Что нельзя делать в этот день

- В Ильин день и после него запрещается купаться в водоемах. Существует несколько версий данного запрета. По одной из них, посещать озера и реки нельзя, потому что "пророк Илия воду остудил". Поверье гласит, когда Илья отправился в колеснице на небо, то одна из лошадей потеряла подкову с копыта, которая упала в воду, остудив ее. Поэтому купаться запрещается, чтобы не простудиться.

По другой версии, с этого дня лето заканчивается и вода в водоемах начинает цвести, появляется тина и затхлый запах. Считалось, что грязная вода может нанести вред здоровью.

Существует и мистическая версия, согласно которой в водоемах появляются русалки, которые могут забрать человека на дно.

- В Ильин день также запрещается любая работа в поле и по дому, чтобы не разгневать пророка Илью. Считается, что работа в огроде в этот день может привести к гибели урожая.

- Нельзя в этот день ругаться, сквернословить и допускать дурные помыслы.

- В этот день запрещается выгонять скот на пастбища, так как считалось, что из своих укрытий выходили голодные волки и могли погубить все стадо.

- Так как этот день связан с грозами, то долго стоять под одиноко стоящими деревьями нельзя, чтобы молния не убила.

- Запрет существует и для рыбаков. Предки верили, что если ловить рыбу на Ильин день, то рыбаки сами могут стать добычей нечистой силы.

Приметы праздника

Поскольку пророк Илья считается повелителем грозы и дождя, многие приметы этого дня связаны с осадками. Если 2 августа идет дождь, то будет мало пожаров, а урожай на следующий год будет богатым.

Издавна верили, что если в этот праздник собрать дождевую воду и обратиться к пророку, то можно избавиться от одиночества и защитить себя от болезней.