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Яблочный Спас 2019: традиции и приметы на Преображение Господне

Как правильно провести день Преображения Господня

Татьяна Гайдина воскресенье, 18 августа 2019, 21:18
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Как правильно провести день Преображения Господня Фото: pixabay.com

Яблочный Спас - народное название одного из важнейших церковных праздников, именуемого Преображением Господним. Этот день православные христиане ежегодно отмечают 19 августа. Яблочный Спас - второй в череде трех августовских Спасов, который отмечается почти спустя неделю после первого - Медового Спаса или Маковея.

Второе название этого праздника – Спас на горе. Согласно преданию, Иисус Христос вместе с апостолами поднялся на гору Фавор. Во время молитвы он неожиданного преобразился перед своими учениками: его одеяние засияло невероятной белизной, а голос с небес сказал, что он - Сын Божий. Своим преображением Христос открыл апостолам свое предназначение. Когда Иисус вернулся к людям, то попросил их собрать яблоки, чтобы Отец освятил их. Праздновать Яблочный Спас начали в IV веке, когда на горе Фавор открыли храм, увековечивший Преображение Господне.

"Апостроф" рассказывает, как отмечать Второй (Яблочный) Спас и что принято в этот день освящать в церкви.

Традиции праздника

Празднование Яблочного Спаса начинается с утренней церковной службы. Верующие стараются идти в храм в белых одеяниях, так как белый - главный цвет праздника. В этот день принято освящать яблоки, груши, виноград, ягоды и другие плоды, созревшие в саду. Наши предки верили, что освященные фрукты приобретают некую магическую силу и могут исполнить любое желание и защитить от невзгод.

Хозяйки традиционно готовят выпечку с яблоками, запекают фрукты в духовке с медом и орешками и угощают лакомствами своих родных. Так как Яблочный Спас - разгар Успенского поста, поэтому все блюда должны быть постными.

Еще одна традиция праздника - угощение нуждающихся яблоками. В этот день принято не скупиться собранным урожаем, а охотно делиться с теми, кто нуждается в помощи.

Верующие в этот день несут освященные плоды на кладбище, причем яблоки оставляют не только на могилах своих умерших родных, но и заброшенных холмиках, оставшихся без присмотра.

Приметы на Яблочный Спас

Все приметы этого дня в связаны в основном с яблоками. Наши предки верили, что яблоки свежего урожая нельзя есть до Яблочного Спаса. Особенно это касалось прекрасной половины. Считалось, что если женщина съест плод до праздника, то навлечет беду на всю семью.

Теплая сухая погода на Второй Спас считалась хорошей приметой, а дождь - предвестником ранней и холодной осени.

Если на Яблочный Спас небо чистое и без облаков, то зима будет морозной.

Яблоки, освященные в храме, вначале дают маленьким детям и болеющим.

В этот день полезно посидеть под кроной яблони, чтобы укрепить здоровье, а также гармонизировать душевное состояние.

Незамужние девушки просят у яблони красоты, украшая волосы ее листьями.

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