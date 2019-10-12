RU  UA  EN

воскресенье, 13 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Покров Пресвятой Богородицы 2019: как праздновать, традиции и приметы

Как правильно провести большой церковный праздник

суббота, 12 октября 2019, 12:44
читати статтю українською
Как правильно провести большой церковный праздник Фото: pixabay.com

Православные и греко-католики ежегодно 14 октября отмечают великий праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В 2019 году он выпадает на понедельник. Этот праздник установлен в честь Божьей Матери, которая благодаря своему одеянию спасла людей от гибели.

Согласно преданиям, в 910 году когда город Константинополь находился в осаде у сарацинов, горожане начали молиться и просить Богородицу защитить их. Как вдруг во время службы Святой Андрей увидел над своей головой чудо: Дева Мария появилась в окружении ангелов и святых пророков, сняла с головы покров и накрыла им людей. Вскоре Константинополь был освобожден, а его жители спасены. С тех пор Богородицу считают покровительницей.

14 октября, помимо церковного, украинцы отмечают два государственных праздника - День защитника Украины и День украинского казачества. Казаки почитали Богородицу как свою заступницу, а Ее икона не раз спасала им жизни в сложных боях. Поэтому в этот день казаки выбирали нового атамана.

Традиции на Покров Пресвятой Богородицы

Традиционно в этот день верующие ходят в церковь, ставят свечи и молятся Богородице. После посещения храма люди стараются как можно больше времени провести с семьей. Этот праздник проводят в чистоте, поэтому накануне великого праздника нужно убраться дома.

Незамужние девушки 14 октября посещают храм, и просят у Божьей Матери успешного замужества. Они ставят свечу и приговаривают: "Покрой землю снежком, а меня, красивую - женишком".

До наступления Покровы нужно закончить все полевые работы. В это время часто выпадает первый снег, поэтому этот день был связан с приходом зимы.

Считается, что 14 октября нужно помогать пожилым или одиноким женщинам. Поскольку добро, сделанное в этот день другим людям, обязательно будет возвращаться к вам в течение всего года.

Приметы на Покров

- Если на Покров улетают журавли - зима будет ранней.

- Если в этот день дуб и береза сбросят листья, то год будет легким.

- Если до праздника не выпадет первый снег - зима не скоро придет.

- Если на Покров хорошо повеселиться, то можно встретить достойного жениха.

- Чем больше выпадет снега на Покров - тем больше будет свадеб в следующем году.

- Если в праздник парень будет ухаживать за девушкой, то в будущем он станет ее женихом.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​"Дилер реальности" против церкви?

​Городские джунгли: как мегаполис влияет на здоровье

Никакая "электронка" не победит классическую книгу - Влад Трубицин

Новости

12 октября

23:30
Обстрелы на Донбассе: боевики ранили двух украинских бойцов
22:59
В сети появился трейлер нашумевшего фильма о шпионках: видео
22:31
Под Черновцами автобус с пассажирами попал в ДТП: фото, видео и данные о пострадавших
21:32
Продавал пироги с марихуаной: в Замбии студента решили наказать большим эссе, фото
20:59
В сети показали грустные фото оккупированного Крыма в мусоре
20:10
Под Николаевом в ДТП пострадал ребенок и два водителя: подробности инцидента
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: