Лучшие поздравления с Днем защитника Украины: открытки, стихи, проза и видео

14 октября помимо Покрова Пресвятой Богородицы отмечается День защитника Украины. В 2019 году он выпадает на понедельник. Празднование началось в 2014 году после подписания пятым президентом соответствующего указа. А уже в следующем году Петр Порошенко сделал этот день нерабочим и официальным государственным праздником.
В этот день принято поздравлять родных и друзей, которые имеют непосредственное отношение к военной службе. "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и в прозе, которые помогут выразить свою благодарность и уважение всем, кто защищает границы Украины в тяжелое для страны время.
Поздравления с Днем защитника Украины в стихах
Украинские солдаты! Поздравляем, вас, ребята!
Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед!
Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,
Знаем, армия родная защитит страну от бед!
Поздравляем всех военных нашей славной Украины,
Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится, вдруг придет,
Будьте счастливы, здоровы, остальное все - не важно.
Ну а дома пусть любого гарная дивчина ждет!
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Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до ста - и не иначе!
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Желаем службы только в радость,
Пусть враг забудет зло и пакость,
Пусть в мире будет лишь добро,
А в сердце пусть живет тепло!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
Поздравления с Днем защитника Украины в прозе
Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, юношей, а также женщин, всех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильные, устойчивые, смелые и храбрые. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь - яркой, длинной, а в доме царит тепло, уют и любовь. Честь и слава защитникам Украины, слава Украине!
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Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким Героям, как Ты, нас точно ждет Победа. С Днем защитника Украины!
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Ты - настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.
Открытки ко Дню защитника Украины
Видеопоздравления с Днем защитника Украины