Лучшие поздравления с Днем защитника Украины: открытки, стихи, проза и видео

14 октября помимо Покрова Пресвятой Богородицы отмечается День защитника Украины. В 2019 году он выпадает на понедельник. Празднование началось в 2014 году после подписания пятым президентом соответствующего указа. А уже в следующем году Петр Порошенко сделал этот день нерабочим и официальным государственным праздником.

В этот день принято поздравлять родных и друзей, которые имеют непосредственное отношение к военной службе. "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и в прозе, которые помогут выразить свою благодарность и уважение всем, кто защищает границы Украины в тяжелое для страны время.



Поздравления с Днем защитника Украины в стихах

Украинские солдаты! Поздравляем, вас, ребята!

Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед!

Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,

Знаем, армия родная защитит страну от бед!

Поздравляем всех военных нашей славной Украины,

Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится, вдруг придет,

Будьте счастливы, здоровы, остальное все - не важно.

Ну а дома пусть любого гарная дивчина ждет!

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до ста - и не иначе!

***

Желаем службы только в радость,

Пусть враг забудет зло и пакость,

Пусть в мире будет лишь добро,

А в сердце пусть живет тепло!

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

Поздравления с Днем защитника Украины в прозе



Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, юношей, а также женщин, всех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильные, устойчивые, смелые и храбрые. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь - яркой, длинной, а в доме царит тепло, уют и любовь. Честь и слава защитникам Украины, слава Украине!

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Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким Героям, как Ты, нас точно ждет Победа. С Днем защитника Украины!

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Ты - настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

Открытки ко Дню защитника Украины

Видеопоздравления с Днем защитника Украины

