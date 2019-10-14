RU  UA  EN

понедельник, 14 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Лучшие поздравления с Днем защитника Украины: открытки, стихи, проза и видео

Красивые поздравления, которые помогут выразить свою благодарность и уважение всем, кто защищает границы Украины

понедельник, 14 октября 2019, 08:18
читати статтю українською
Красивые поздравления, которые помогут выразить свою благодарность и уважение всем, кто защищает границы Украины Фото:

14 октября помимо Покрова Пресвятой Богородицы отмечается День защитника Украины. В 2019 году он выпадает на понедельник. Празднование началось в 2014 году после подписания пятым президентом соответствующего указа. А уже в следующем году Петр Порошенко сделал этот день нерабочим и официальным государственным праздником.

В этот день принято поздравлять родных и друзей, которые имеют непосредственное отношение к военной службе. "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и в прозе, которые помогут выразить свою благодарность и уважение всем, кто защищает границы Украины в тяжелое для страны время.

Поздравления с Днем защитника Украины в стихах

Украинские солдаты! Поздравляем, вас, ребята!
Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед!
Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,
Знаем, армия родная защитит страну от бед!

Поздравляем всех военных нашей славной Украины,
Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится, вдруг придет,
Будьте счастливы, здоровы, остальное все - не важно.
Ну а дома пусть любого гарная дивчина ждет!

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до ста - и не иначе!

***

Желаем службы только в радость,
Пусть враг забудет зло и пакость,
Пусть в мире будет лишь добро,
А в сердце пусть живет тепло!

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.

Поздравления с Днем защитника Украины в прозе

Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

***

Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, юношей, а также женщин, всех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильные, устойчивые, смелые и храбрые. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь - яркой, длинной, а в доме царит тепло, уют и любовь. Честь и слава защитникам Украины, слава Украине!

***

Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким Героям, как Ты, нас точно ждет Победа. С Днем защитника Украины!

***

Ты - настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

Открытки ко Дню защитника Украины

Видеопоздравления с Днем защитника Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Покров Пресвятой Богородицы: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Лучшие поздравления с Покровом в стихах, смс и в прозе, а также красочные открытки с поздравлениями

Покров Пресвятой Богородицы 2019: как праздновать, традиции и приметы

14 октября верующие отмечают церковный праздник, посвященный Божьей Матери, - Покров Пресвятой Богородицы.

​"Дилер реальности" против церкви?

Новости

14 октября

12:30
Под Львовом автобус с иностранцами попал в страшное ДТП: подробности
12:15
Смертельное ДТП со "скорой" в Киеве: появились данные о ребенке, которого везли медики
12:14
Лобода показала лицо без макияжа, но не все фаны оценили
11:49
Подбираются туманы: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине
11:43
Под Херсоном трогательно простились с подорвавшимся на Донбассе морпехом: фото и видео
11:31
Боевики устроили подлую провокацию в зоне разведения сил на Донбассе: детали
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: