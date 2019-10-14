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Покров Пресвятой Богородицы 2019: как праздновать, традиции и приметы

Как правильно провести большой церковный праздник

понедельник, 14 октября 2019, 14:05
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Как правильно провести большой церковный праздник Фото: pixabay.com

Православные и греко-католики ежегодно 14 октября отмечают великий праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В 2019 году он выпадает на понедельник. Этот праздник установлен в честь Божьей Матери, которая благодаря своему одеянию спасла людей от гибели.

Согласно преданиям, в 910 году когда город Константинополь находился в осаде у сарацинов, горожане начали молиться и просить Богородицу защитить их. Как вдруг во время службы Святой Андрей увидел над своей головой чудо: Дева Мария появилась в окружении ангелов и святых пророков, сняла с головы покров и накрыла им людей. Вскоре Константинополь был освобожден, а его жители спасены. С тех пор Богородицу считают покровительницей.

14 октября, помимо церковного, украинцы отмечают два государственных праздника - День защитника Украины и День украинского казачества. Казаки почитали Богородицу как свою заступницу, а Ее икона не раз спасала им жизни в сложных боях. Поэтому в этот день казаки выбирали нового атамана.

Традиции на Покров Пресвятой Богородицы

Традиционно в этот день верующие ходят в церковь, ставят свечи и молятся Богородице. После посещения храма люди стараются как можно больше времени провести с семьей. Этот праздник проводят в чистоте, поэтому накануне великого праздника нужно убраться дома.

Незамужние девушки 14 октября посещают храм, и просят у Божьей Матери успешного замужества. Они ставят свечу и приговаривают: "Покрой землю снежком, а меня, красивую - женишком".

До наступления Покровы нужно закончить все полевые работы. В это время часто выпадает первый снег, поэтому этот день был связан с приходом зимы.

Считается, что 14 октября нужно помогать пожилым или одиноким женщинам. Поскольку добро, сделанное в этот день другим людям, обязательно будет возвращаться к вам в течение всего года.

Приметы на Покров

- Если на Покров улетают журавли - зима будет ранней.

- Если в этот день дуб и береза сбросят листья, то год будет легким.

- Если до праздника не выпадет первый снег - зима не скоро придет.

- Если на Покров хорошо повеселиться, то можно встретить достойного жениха.

- Чем больше выпадет снега на Покров - тем больше будет свадеб в следующем году.

- Если в праздник парень будет ухаживать за девушкой, то в будущем он станет ее женихом.

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