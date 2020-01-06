Лучшие поздравления с Рождеством: открытки, стихи, проза и видео

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Этот день верующие считают наибольшим религиозным праздником. Они поздравляют друг друга и радуются рождению Иисуса Христа, который появился на свет, чтобы искупить грехи человечества.

Утром 7 января принято приветствовать друг друга словами "Христос родился!" и "Славим Его!". Не стоит забывать в этот день и о поздравлениях. "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и прозе, а также волшебные музыкальные открытки. Выбирайте добрые и радостные поздравления с Рождеством 2020 и отправляйте их самым близким людям.

Поздравления с Рождеством 2020 в стихах

В дом стучится торжество,

В каждую квартиру.

К нам приходит Рождество!

Всем добра и мира!

***

Снежинки падают с небес,

Как маленькие звездочки.

Стал белоснежным хвойный лес,

Попрятались иголочки.

И светом сказочным вокруг

Все тотчас засияло,

И на душе с чего-то вдруг

Теплее сразу стало.

Согреться солнечным лучом

Ты сможешь в сказке этой.

Запахло нежно Рождеством,

Ликует вся планета.

***



Рождество уж на пороге,

Ярко светятся огни.

Вам желаю в этом доме

Много счастья и любви.

Пусть с Рождественской звездою

Ангел спустится в ваш дом,

И божественной рукою

Поможет лаской и добром.

Чтобы сквозь снежную лавину

Вы чувствовали солнца свет,

Тепло чтоб вас не покидало

И не было ни зла, ни бед.

***

С Рождеством тебя Христовым,

С праздником светлым и благим,

Желаю быть всегда здоровым

И счастьем дорожить своим!

***

Сегодня самый светлый праздник,

Как символ детства и тепла,

Во всем своем многообразье

Даров, чудес и волшебства.

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Сегодня Рождество Христово!

Вас поздравляем от души.

Пускай этап наступит новый

И все желанное свершит!

Поздравления с Рождеством 2020 в прозе



С Рождеством Христовым! Пусть в дом ваш не найдут дорогу беды, а только счастье входит в ваши двери. Желаю вам не знать грустных мыслей и одиночества. Оставьте в прошлом все плохое и негативное, что было с вами и идите вперед только с хорошим. Пусть улыбка озаряет вас всегда и глаза сияют от счастья и любви!

***

Прими наши поздравления с этим светлым праздником! Желаем тебе благополучия, пусть в твоей душе всегда будет спокойствие. В Рождество все православные получили благую весть и к тебе пусть приходят только хорошие новости и радостные известия! Пусть дом твой будет полная чаша, и мир будет постоянным спутником твоим! С Рождеством Христовым!

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Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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Поздравляю со светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие - счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!

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Хочу поздравить со Христовым Рождеством и пожелать добра и мира! В семье - любви, в душе - покоя, в сердце - веры. Пусть Ангел-Хранитель ведет за руку к счастью, оберегая от бед и печали. На жизненном пути - надежды, а в делах - успехов без препятствий.

Открытки к Рождеству Христову 2020



Видеопоздравления с Рождеством Христовым