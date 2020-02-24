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Масленица 2020: когда начинается и традиции празднования по дням недели

В 2020 году Масленица начинается 24 февраля и продлится до 1 марта включительно

понедельник, 24 февраля 2020, 06:52
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В 2020 году Масленица начинается 24 февраля и продлится до 1 марта включительно Фото: pexels.com

Масленица - это веселый народный праздник, который длится семь дней. Он символизирует проводы зимы и встречу весны. В 2020 году сам праздник выпадает на 1 марта, а Масленичная неделя начинается с 24 февраля.

Главная традиция праздника - выпекание блинов. Согласно верованиям наших предков, блин - символ Солнца. Он даже внешне напоминает его своей формой и цветом.

Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду - узкая Масленица, с четверга по воскресенье - широкая Масленица. В первые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все работы прекращаются. На протяжении всего периода нельзя употреблять алкоголь и испытывать негативные эмоции. А гостей встречать нужно только в убранном доме, иначе бардак будет сопровождать весь год.

Каждый день Масленичной недели наполнен глубоким смыслом. У каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать.

Понедельник (24 февраля) - Встреча Масленицы

В этот день хозяйки начинают выпекать блины, которые обязательно должны попробовать все члены семьи. Первый блин нужно отдать нищему, чтобы он помянул усопших родственников. Молодежь изготавливает чучело из соломы, которое должно простоять до последнего дня праздника, а также раскатывает ледяные горки, катаясь на санях. Но, поскольку, в 2020 году в Украине зима выдалась без снега, то последнюю традицию можно не соблюдать.

Вторник (25 февраля) - Заигрыш

Во второй день Масленичной недели устраиваются, так называемые, смотрины. Одинокие девушки и парни наряжаются в свои лучшие наряды и идут искать свою вторую половину. Они организовывают веселые гуляния, где угощают друг друга блинами. В этот момент они и присматривают себе пару.

Среда (26 февраля) - Лакомка

В среду хозяйки накрывают вкусный стол и приглашают к себе домой гостей. Кроме разнообразных блинов на столе могут стоять и другие вкусности, например, пироги.

Четверг (27 февраля) - Разгуляй

С четверга все хозяйственные работы прекращаются и начинается веселье. Этот день принято проводить с полным размахом - устраивать различные фестивали с танцами и песнями, водить хороводы, прыгать через костер и устраивать кулачные бои.

Пятница (28 февраля) - Тещины вечера

В этот день зятья приглашают в гости тещу и угощают блинами собственного приготовления. Наши предки верили, что если придерживаться этой традиции, то у мужчины с мамой жены всегда будут хорошие отношения.

Суббота (29 февраля) - Золовкины посиделки

В предпоследний день Масленичной недели принято приглашать в гости сестру мужа (золовку) и других его родственников. Молодая жена угощает родню супруга вкусными и ароматными блинами, а также одаривает подарками. Считается, что эта традиция - хороший повод, чтобы подружиться с родственниками мужа.

Воскресенье (1 марта) - Прощеное воскресенье

В этот день принято просить прощения у своих близких и друзей, а также самим прощать. Верующие в этот день идут в храм, чтобы покаяться в своих грехах. Завершается Масленица сожжением чучела, которое молодежь изготавливала в первый день праздничной недели. Оставшийся от него пепел развеивают над полями для богатого урожая.

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