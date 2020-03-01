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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Ворскла - Шахтер - 1:0 онлайн трансляция

Ворскла примет в Полтаве чемпиона Украины

воскресенье, 1 марта 2020, 16:55
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Ворскла примет в Полтаве чемпиона Украины

В матче 20-го тура чемпионата Украины играют полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер". Встреча проходит в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Ворскла" - "Шахтер".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ВОРСКЛА Полтава - ШАХТЕР Донецк 1:0 (*идет первый тайм)

Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Сапай, Кане, Ндиайе, Скляр, Пуцлин, Луизао, Кулач, Степанюк.

Шахтер: Шевченко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано, Патрик, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо

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35. Тете с острого угла пробивал, неточно.

33. Дентиньо пытался отобрать мяч в чужой штрафной, но нарушил правила.

30. ГОООООООООООЛ! Патрик завозился с мячом в штрафной, после чего Кулач отобрал мяч, отпасовал на Скляра, а тот вывел на пустые ворота Степанюка!

26. Ворскла давит Шахтер, никто такого не ожидал наверно.

22. Видно, что нервничает наставник "горняков", что-то кричит своей команде с бровки.

18. Пока спокойно у нас, но Ворскла прибавила заметно.

14. Опасно. Шевченко справился с непростым ударом Кулача. Опасный момент, первый в матче.

10. Кулач бил ударом с лету, но мяч стал легкой добычей Шевченко.

7. Пока много борьбы у нас на поле, ничего интересного еще не произошло. Много фолят футболисты.

5. Шахтер ожидаемо завладел инициативой с первых минут встречи.

1. Игра началась!

Игроки и тренеры "Шахтера" прибыли на стадион.

Стадион "Ворсклы" готов к матчу.

Обслужит матч арбитр Игорь Пасхал. В качестве его ассистентов выступят Александр Павлинов и Виталий Сухин. Резервный судья - Дмитрий Бондаренко.

ВОРСКЛА - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

После 19 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Ворскла" находится на 11-й позиции, имея в активе 14 очков.

В первом круге "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:0.

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