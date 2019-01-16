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Ювентус - Милан Онлайн-трансляция матча

Ювентус и Милан сразятся за Суперкубок Италии

среда, 16 января 2019, 15:13
Ювентус и Милан сразятся за Суперкубок Италии Фото: Juventus

16 января в Джидде, Саудовская Аравия, пройдет матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Миланом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

Начало встречи - в 19.30.

"Ювентус" будет бороться за трофей на правах чемпиона и обладателя Кубка Италии, а "Милан" - в качестве финалиста Кубка Италии 2017-2018.

Интересно, что и "Ювентус", и "Милан" ранее по семь раз становились обладателями Суперкубка Италии.

В текущем сезоне команды встречались в рамках первого круга Серии А. Матч прошел в Милане и завершился победой "Юве" со счетом 2:0.

Букмекеры считают "Старую синьору" фаворитом матча. На то, что трофей завоюет "Ювентус", дается коэффициент 1,25, а на успех "Милана" - 4,30.

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