Реал - Севилья Онлайн-трансляция матча

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграет с "Севильей". Встреча состоится 19 января в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Севилья".

Начало матча в 17:15.

Букмекеры считают явным фаворитом матче королевский клуб. На победу "Реала" предлагается коэффициент 1,70. Ничья оценивается коэффициентом 4,20. На успех "Севильи" можно поставить с коэффициентом 4,50.

После 19 туров "Реал" и "Севилья", набрав по 33 очка, делят третье-четвертое места в турнирной таблице испанской Примеры. В первом круге "Реал" проиграл сопернику на выезде со счетом 0:3.

В прошлом сезоне "Реал" разгромил "Севилью" на своем поле со счетом 5:0, но в ответной встрече севильцы взяли реванш - 3:2.

Главный арбитр матча - Антонио Мигель Матеу Лаос.