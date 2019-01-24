Челси - Тоттенхэм Хотспур Онлайн-трансляция матча

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" встретится с "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится 24 января в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 21:45.

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является "Челси". На победу "аристократов" предлагается коэффициент 1,61. Ничья оценивается коэффициентом 4,10. На успех "Тоттенхэма" можно поставить с коэффициентом 6,00.

Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм" победил со счетом 1:0.

Эту встречу по разным причинам пропустят: Рубин Лофтус-Чик и Марко ван Гинкель (оба - "Челси"), а также Виктор Ваньяма, Мохамед Сиссоко, Деле Алли, Харри Кейн и Сон Хын Мин (все - "Тоттенхэм").

Главный арбитр - Марк Аткинсон.