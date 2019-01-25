Арсенал - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

В матче 1/16 финала Кубка Англии сыграют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится 25 января в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи в 21:55.

Перед началом встречи букмекеры отдают небольшое предпочтение "Арсеналу". На победу "канониров" предлагается коэффициент 2,55. На ничью предлагается коэффициент 3,60. На победу "дьяволов" можно поставить с коэффициентом 2,80.

Главный арбитр - Крейг Поусон.

В матче первого круга чемпионата Англии этого сезона "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2. В прошлом сезоне "МЮ" дважды был сильнее - 3:1 и 2:1.