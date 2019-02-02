Спортсменов, которые уезжают из Украины, нельзя назвать предателями - Артур Дзигасов

В конце 2018 года произошел скандал с тренерским штабом сборной Украины по греко-римской борьбе. Экспертная комиссия Министерства молодежи и спорта проголосовала за переизбрание тренером многолетнего наставника сборной Артура Дзигасова, под руководством которого украинские борцы успешно выступили в 2018 году. Но в тот же день решение комиссии было аннулировано и Министр спорта Игорь Жданов назначил на должность тренера Сергея Андреева. Почему же Дзигасова не утвердили тренером, что происходит в греко-римской борьбе Украины и какие проблемы мешают украинскому спорту развиваться - об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе АРТУР ДЗИГАСОВ.

- Давайте начнем с недавних событий, произошедших в сборной по греко-римской борьбе. Речь о назначении главным тренером Сергея Андреева. Даже тот факт, что он является гражданином Российской Федерации в этой истории является не самым важным, так как больше вопросов вызывает ликвидация комиссии, которая рекомендовала оставить тренером вас. Почему Министерство спорта поступило вопреки этому решению? Как вы это прокомментируете?

- Мне абсолютно все равно, кто Андреев по национальности - россиянин, китаец или американец. Главное, что команда на ходу, ребята завоевали медали и вошли в топ-10 лучших команд мира. Привезли медали с молодежного чемпионата мира. Есть чемпион мира, которому всего 23 года. Это все заслуги нашей команды. Поэтому вопрос не стоит в том, кого поставили.

Ситуация не понятна по отношению к членам комиссии. Я с большим уважением отношусь к каждому из них, они заслуживают уважения не только в спорте, но и в жизни - они достаточно уважаемые. Некоторые из были министрами спорта в прошлом, олимпийскими чемпионами, как Борзов Валерий Филиппович, Нина Дмитриевна Уманец, Николай Павлович Котенко. Все они достойны и заслуживают уважения. Эти люди долгие годы в комиссиях заседали и делали свою работу профессионально. Они выбрали чисто принципиальную спортивную позицию. Наверное, поэтому к ним так и отнеслись, я не могу это объяснить иначе. Они прекрасно знают меня: как я отношусь к команде, к ребятам, насколько я требовательный и как я налаживал работу на протяжении шести лет. Естественно, что они выбрали мою кандидатуру.

В декабре 2017 года была подобная ситуация. Я выиграл конкурс, но меня не назначили. В январе 2018 года опять назначили конкурс. Мы его снова выиграли с теми же оппонентами. И к работе я приступил только в марте 2018 года. Все это время я выполнял функции тренера и ездил на сборы и на соревнования в Иран, в Болгарию. Плюс мы готовились к чемпионату Европы.

Вообще эта ситуация выглядит абсурдной и не понятной многим. Я ведь без зарплаты проработал как главный тренер, неся всю ответственность, поскольку меня этих функций никто не лишал, но не было зарплаты. Бог с ним, потому что мы не за зарплату работали, а за идею, которая нас держит в этой ситуации.

- Был ли у вас был конфликт с президентом ассоциации Кравченко? По крайней мере так в прессе говорят.

- Это личное и оно не касалось каких-то рабочих моментов. Я не знаю, кто и что говорит об этом конфликте, но у нас его не было. Я наоборот много раз его просил остаться до Олимпиады, чтобы мы вместе сделали олимпийские медали в Бразилии - во многом это и его заслуга. В 2017 году он хотел поставить своего друга, но я предложил, чтобы он работал с нами.

То есть конфликта как такового не было, просто я сказал свое мнение и все. У меня достаточно серьезная и сбалансированная команда, в составе которой чемпионы мира и заслуженные тренера Украины, отличные профессора, массажисты. То есть у нас была полностью сбалансированная команда. А тут сказали, что мы должны уйти и уступить место другому. Но я об этом не хочу распространяться - это чисто мужское.

- Почему Министерство спорта пошло против спортсменов своей страны? Ведь Жан Беленюк и другие спортсмены оказали вам поддержку.

- Я не хочу команду вмешивать в это, поскольку у нас ребята ответственные - они готовятся к соревнованиям.

Если бы в этой ситуации министр, с которым мы в одном котле и работаем, и живем, спокойно разобрался в ситуации, поскольку это тот вид спорта, который приносит медали - тогда было бы все хорошо. Надо было сесть всей ассоциацией и разобраться. Но здесь такого не было. Не чувствовалось и уважения, хотя мы шесть лет проработали вместе, добивались чего-то для страны, забывали про семью, забывали о себе. Мы приносили медали, это была наша цель.

И не позвать нас? Не сказать спасибо за работу? Я напросился на прием к министру, а мне даже никто ничего не объяснил. Кто-то носит сплетни, а я работаю и это цель моей жизни, моя идея.

Например, в 2018 году только сборов у нас было 180 дней, а если добавить соревнования, то выходит больше 200 дней. Спортсмены мне как дети, я каждого знаю. А мне говорят, что я ими не занимаюсь... Не знаю, может я много говорю. Может кто-то думает, что проблема только в греко-римской борьбе, но это проблема всего спорта и завтра она коснется всех. Бокса уже коснулась - тот же Сосновский, дай Бог ему здоровья, достойный человек, но тоже взяли и просто решили, чтобы он ушел.

Если мы сегодня будем молчать, завтра они еще что-то придумают. Я просто хочу, чтобы ко всем относились с уважением - к каждому тренеру и спортсмену. Я показывал бумаги, пришло первое письмо, в котором меня комиссия рекомендовала, и второе, где со мной не продлевают контракт. Письма подписывал один и тот же человек. И никакого объяснения нет помимо того, что у меня плохие отношения с личными тренерами. Но я же не собираюсь подстраиваться под каждого личного тренера. Однако для пользы команды я всегда буду делать так, как нужно.

И к этим ситуациям нужно было более профессионально подходить, Министр должен быть профессионалом и понимать всю ситуацию. Мне до слез было обидно, если честно. Я видел, как эти все люди переживают и получается, что из-за меня эта ситуация вышла из-под контроля.

- В спортивной ассоциации говорят, что решение назначить Андреева правильное. И то, что министр спорта его поддержал - это верное и единственно правильное решение. По крайней мере, в комментарии "Апострофу" об этом заявил вице-президент ассоциации Эдуард Прощук. Как вы это прокомментируете?

- С большим уважением к Прощуку, который в глаза всегда говорит о том, что только я. Мы с ним дружили длительное время. Но если он уже это комментирует, то могу ему передать следующее: как он выбрал Андреева, если он его не видел и не знает. Вот и все.

- Цитирую того же Прощука: "Да, заседала комиссия, которая является рекомендационной для министра. Она какие-то решения приняла не в пользу Ассоциации борьбы. Но никто этих решений не видел, не было таких документов и протоколов". Действительно ли не было этих документов?

- Протокол заседания мне вот только передали. И лишь потому, что я их попросил. То есть Прощук, наверное, не все знает. А в протоколе записано, как и кто проголосовал. Меня президент федерации поздравил, оппонент Сергей Андреев поздравил. Все было хорошо. Мы уже уехали, а через 20 минут мне звонят и говорят, что там что-то поменялось. На следующий день узнаю, что министр уволил Нину Дмитриевну Уманец, аннулировав решение. Я не знаю, что там могло произойти, но факт остается фактом. К министру я попал только через день, и он сказал мне: "Скажите спасибо, что я вас на 2018 год оставил". Я его поблагодарил, что хоть эти слова заслужил. В таком ракурсе у нас был разговор. Мне он заявил, что и две революции пережил, и под снайперами ходил. Это для меня серозный аргумент, я с уважением отношусь к таким людям. Но это же не касается моей работы.

- Чем могло было вызвать такое его решение? В интервью он говорил о плохих результатах. Но в 2018 году результаты намного лучше, чем годом ранее.

- Шли письма от интриганов. На основании одного из них меня вызывали, начали уточнять, почему со мной не подписывали контракт, и сказали, чтобы мы увеличили количество медалей. Я написал две медали - мы две медали и завоевали (на чемпионате мира-2018). Вот в такие ситуации мы попадали и практически всегда были не очень адекватные решения.

Ленур Темиров, Артур Дзигасов и Жан Беленюк Фото: isport.ua

- Еще один вопрос о комиссии. Тот же Прощюк заявил, что в составе комиссии много профессионалов, но нет специалиста по борьбе. Поэтому он ставит под сомнение рекомендовать министерству вас, как тренера. Как Вы считаете, кто должен рекомендовать?

- Прошла в Федерации борьбы конференция, где выбрали Кравченко. Тогда вся конференция в количестве 70-80 человек проголосовала, что моя работа оценена на "хорошо". Но сменилась Федерация. В исполкоме Федерации не оказалось ни одного тренера. Выходит, что главный тренер им не нужен. Я же работаю, выполняю свои функции, и тут они мне сказали фас и я побежал на цепочках, все сделал. Они себе это как-то так представляли. Затем втихую проводят исполком Федерации греко-римской борьбы и там выбирают кандидатов. То есть получается, что человек может не прийти, а его выбрали. Вот вам и комиссия, которая рекомендовала человека на пост главного тренера. Наша комиссия без ведома человека выбирает его тренером, потому что он чей-то хороший друг.

Но ведь должен быть хоть какой-то порядок!!! Пусть кандидат расскажет о своей программе, что и как он делал. К примеру, у меня была программа, но меня даже никто не позвал. Понимаете, я не в исполкоме и меня не имеют права вызывать?

Насколько я знаю, в легкой атлетике собирается Федерация и там выслушивают каждого претендента, его программу, после чего принимают решение. Вот такая вот ситуация.

- То есть должно быть именно так: сначала слушают, затем принимают решение?

- Конечно, это было бы здорово. Но тут ошибка в том, что сменили систему назначения тренеров. Раньше ведь как было - если есть медаль, то еще на четыре года продлевают контракт. А потом начали создавать комиссии, проводить конкурсы. То есть получается, что шанс что-то менять и экспериментировать был дан, а потом его опять забирают. Не понимаю, зачем они ввели эти конкурсы? Дергают за веревки - ты хороший, а ты плохой. Такие вещи не делают никому чести.

- Почему не спрашивают спортсменов? Они же выразили поддержку вам.

- Они высказывались, почему им не дают слова. И сейчас в сборной есть небольшой дискомфорт, потому что они нового тренера не знают.

Желаю им, конечно, хорошо подготовиться и завоевать медали. Готов им помогать все время, выслушивать. Ребята к нашему коллективу привыкли. И если бы кто-то из Федерации проявил инициативу то, наверное, все было бы по-другому.

- А как должна быть построена система управления внутри Федерации?

- Чтобы не случилось, у нас мощная и сильная Федерация. Но правило "разделяй и властвуй" сделало так, что у нас уже практически два лагеря, а то и три.

Надеюсь, Федерация борьбы и дальше будет мощной, а нынешние проблемы временные. Но все идет от головы. Если бы Игорь Александрович [Жданов] захотел, то собрал бы всех за столом и решил все вопросы. Так наверняка бы сделал бывший президент Ассоциации вольной борьбы Борис Савлохов, Царство ему Небесное. Он бы не допустил, чтобы тренера между собой ругались. А здесь одному так, другому так - все по-разному.

Что касается ответа на ваш вопрос, то рассказывать, как управлять и как это должно быть, я буду тогда, когда буду президентом Ассоциации борьбы. Конечно, управлять должно министерство. Хотя если Федерация может принимать решения, закрывать финансовые вопросы, то министерство практически... Вместе с тем, есть большая польза подготовок, методик, которые предлагает министерство. Например, рассчитать климатические условия, реальные возможности - все это надо.

- То есть министр не должен быть последней инстанцией в этом вопросе?

- Министр должен быть авторитетом и уважаемым человеком. Может на сегодняшний день министр и делает многое. Но посмотрите, у нас все базы разваливаются, одна только Конча-Заспа держится. Кого там только нет: и рыбаки, и глухонемые, и все виды спорта там.

Да и возле моря ребята тоже не были, а ведь это оздоровление, что также является процессом подготовки. К тому же, у нас нет такой специализированной базы, как была раньше в Крыму. Сегодня всего этого нет.

Ситуация такая в стране, что к нам даже бояться приезжать иностранцы. Очень редко приезжают. Ребята ко всему привыкают, а нужно менять обстановку и климат в том числе.

Но даже в такой обстановке мы завоевали медали, вышли в элиту мировой борьбы. Команда очень хорошо работала.

Сборная команда Украины по греко-римской борьбе во главе с тренером Артуром Дзигасовым вернулась с чемпионата мира в Лас-Вегасе, 11 сентября 2015 г. Украинские спортсмены стали третьими в общекомандном зачете Фото: УНИАН

- Присутствует ли политика в этом решении? Насколько в принципе сегодня политика вмешивается в спорт? Есть ли примеры и насколько это мешает?

- Не хочу касаться политики, но она все-таки очень серьезно вмешалась именно в этом году. Был чемпионат Европы в России и министр принял решение не ехать на турнир. Я не знаю, что побудило его именно на такое решение - но он так решил.

Наверное, сначала нужно было нас собрать и сказать, что это решение нам дает. Вот мы не едем на соревнование в Россию, хотя бизнес с Россией идет, там несколько миллион украинцев живет.

Это политика и очень серьезная. Если ребята едут за свой счет и там поднимается флаг Украины - разве это плохо? Наш спортсмен по вольной борьбе на том чемпионате стал бронзовым призером. И, наверное, его надо было как-то премировать. А ему ничего не дали - ни звания, ни премии. Ничего!!! Это огромная ошибка. Как это должен воспринимать парень, который поехал, выиграл, а на это никто даже внимания не обратил?

Могу только сказать то, что нужно ехать, участвовать и побеждать потому, что это наше дело. Спорт должен быть вне политики и это однозначно.

Ведь была какая ситуация - не поедешь на Европу, не пустят на чемпионат мира, поскольку чемпионат Европы дает право выступления на чемпионате мира. Если не едем, то автоматически дисквалификация на год. Соответственно, если на Европе мы не боремся, то нас не пускают на лицензионный чемпионат мира. А это лишение права участвовать в Олимпийских играх. Вот такая была ситуация.

Нужно было, чтобы кто-то министру объяснил, а он просто взял и все отрубил. В итоге, мы поехала за свой счет - кто как мог, так и добирался.

- Но ведь лидеры не поехали. Насколько это было важно, как вы считаете?

- Надо было сразу сказать, что лидеры — это военнослужащие. И, конечно, побоялись, поскольку у всех родители. В этой ситуации военные сыграли большую роль, а не министр.

Я считаю, что даже в такой ситуации спортсмен должен ехать и выигрывать - это большой стимул. Ведь наш боксер Александр Усик поехал в Москву и выиграл там. Он сделал большую честь для нас и мы этим гордимся. Дай Бог ему здоровья.

Это спорт.

- Вы намерены дальше продолжать борьбу, чтобы остаться во главе нашей команды?

- Скажу вам так - тренером я был, есть и буду. К вам я приехал с тренировки в Конча-Заспе. Все ребята со мной тренируются, они привыкли ко мне.

Свисток у меня пока никто не заберет. Я больше 35 лет в тренерской работе, поэтому ее не оставлю. Однозначно, буду помогать ребятам. Я ведь и старший тренер города Киева.

Но в этой ситуации мне обидно за свой труд, за то, что я делаю. Я нигде, Слава Богу, не испачкан. Понимаете, я пришел отдать свою дань тому ремеслу, которое сделало меня человеком, а меня хотят огорчить тем, что я неправильно делаю, неправильно работаю. Мол, я не достоин работать. У меня была мечта - подготовить чемпиона олимпийских игр. И она была близка, но меня сорвали с пути.

Знаете, когда поезд набирает обороты и его внезапно остановить, то будут жертвы. Так и у нас. Этот поезд набрал обороты, и теперь что? Кто-то выпадет из поезда. И обидно за тех, кто выпадет.

Ребята ведь привыкли, у нас все было накатано. Тренировочный процесс - это очень тонкая работа. Особенно процесс соревновательный. К каждому лидеру прикреплен тренер. И каждый знает нюансы, тактические моменты. А мы их корректируем. И у нас не менее года ушло на то, что бы мы это все наладили. В любом механизме должна быть четкость.

- И, все-таки, какие шансы, что вас вернут на должность?

- На сегодняшний день эта ситуация меня немного подрубила. А если говорить о шансах, то тут должен сыграть человеческий фактор. Шансы то есть, но не хочу что бы это было из-за плохого результата спортсменов. Пусть ребята хорошо выступят - это их дело, их работа. И я от души говорю, что болею за каждого из них, с кем бы ни были спорные моменты. Конечно, для всех хорошим не будешь.

Мы делали для ребят все, что возможно было. Мы вывернули свою душу, свое сердце и отдали им. Поэтому я хочу, что бы каждый из них заслужил то, что заслуживает в своей спортивной карьере.

Фото: НОК Украины

Так вот, чтобы вернуться сейчас? Можно ведь дать шанс и другому тренеру. А может он сам скажет: "Я не тяну, Артур, будь добр, продолжай". Но я же спокойно ушел.

В свое время я предлагал, что если человек хочет работать, то нужно было взять его в команду. Пусть он поработает полгода, посмотрит, какие проблемы у нас есть. У нас не так много борцов, которые могут побеждать всех подряд.

- Вот, кстати, кто среди ребят может принести нашей команде медали в этом году? Кого можете выделить из нашей команды?

- К сожалению, два основных лидера участвуют в одном весе - Жан Беленюк и Семен Новиков. Если бы они были в разных весах, то было бы хорошо. Но они в одном весе. Но где есть конкуренция, там и будет результат.

У нас очень хороший костяк в категории до 67 кг. Там и Дима Цымбалюк, который был призером Европы, и Ленур Темиров, который был призером чемпионата мира, и Саша Глушин, который тоже был призером мира U-23.

Напомню, что на Олимпиаде борцы участвуют в шести категориях и поэтому ребята активно готовятся в олимпийских весах. И в категориях до 67 и 87 кг у нас главные надежды.

В категории до 97 кг есть молодой Козлюк. Также в 67 кг подтягивается довольно таки серьезная молодежь - Полетаев и Демьянков. Это те категории, которые на сегодняшний день могут взять медали.

Возьмем тяжелый вес, в котором соревнуются Саша Чернецкий и Коля Кучмий. Здесь нет конкуренции. Только эти ребята и нет спарринг-партнеров.

- Если ситуация не изменится, вы поможете ребятам, что бы они продолжали успешно работать с новым тренером?

- Конечно, ну а что делать. Если я им буду нужен, конечно же, помогу.

- Этот год важен для квалификации на Олимпиаду-2020. Как вы думаете, скандал отразится на атмосфере в команде?

- В психологическом плане отразится. Те ребята, которые придут, молодые и амбициозные, но за ними пока ничего не стоит.

Конечно, хочется, чтобы все было хорошо. Если они поймут друг друга, то я буду рад. А ситуации могут быть самые разные. Главное, что должна быть команда. Я знаю, что значит готовиться в нормальной климатической обстановке, или же, когда происходят непонятные ситуации, какие-то ссоры и прочее. Это очень важно для психологической подготовки.

- Вернусь к тому, с чего начали разговор. В 2018 году был успешный сезон, успешные результаты - и внезапно происходит смена тренера. Это какой логикой нужно было руководствоваться?

- Это только человеческий фактор. Расскажу одну историю. Когда я еще был студентом, мы много тренировались и не могли сдать психологию. И один раз, второй раз, третий раз. Ну и где-то договорились, чтобы пошли нам навстречу. Мы приходим на очередную пересдачу и понимаем, что за нас договорились. Преподаватель поднял наши зачетки и задает вопрос: "Вы мне можете ответить, что такое совесть?". Мне так стыдно стало, а мой товарищ сразу сообразил: "У меня ее нету".

Здесь такая же ситуация - нет совести. Не было бы медали или даже если была бы медаль, но я конкурс не прошел - шагу бы не сделал. Но если есть медали, если команда на ходу? Наверное, кому-то что-то не понравилось.

Сборная команда Украины по греко-римской борьбе на чемпионате мира в 2018 году Фото: isport.ua

- Может быть, финансовые вопросы...

- Да, Андреев - довольно успешный бизнесмен. Но это их дело.

- Как в целом государство поддерживает спорт? И есть ли возможность у спортсменов развиваться в нынешних условиях?

- Отвечая на второй вопрос, говорю - нет. Но государство поддерживает - как-то выделяют деньги.

Почему не достаточно? Не может спортсмен высокого уровня готовится к чемпионату мира, если у него полная ставка в размере 8000 грн. Можете себе это представить? А у многих семья. Как спортсмен должен жить за 8-10 тысяч гривен?

Это важные моменты, которые должны способствовать развитию спорта, спортсмена. И нужно более серьезно к этому относится. Чемпион, например, должен получать больше денег от государства.

Да, министерство делает что-то. Но опять убрали перезачет. У нас была следующая картина: спортсмен мог за две области бороться. Сейчас такого нет. Одна область финансирует его зарплату, а другая область - его спортивная школа. И ты проработал с ним десять лет, а он развернулся и ушел к тому, кто дал ему на 5 копеек больше. Вот такая ситуация.

- Было много разговоров о том, что другие страны предлагают лучшие условия нашим спортсменам и многие уходят. Как оставлять наших спортсменов, ведь важны все же финансовые аспекты?

- Многим предлагают, в том числе и мне. Но я не смогу бросить детей и тренировать там кого-то. Зачем мне куда-то ехать? Там не будет того, что здесь. Деньги еще не все решают.

- А если спортсмен уходит в другую страну, это предательство или чисто бизнес?

- Чисто бизнес. Какое предательство? Что он предает? Он же думает, как ему заработать денег в конце карьеры. Ему жить надо.

- Есть ли в греко-римской борьбе такое понятие, как договорняки? Если есть, сталкивались ли вы с этим когда-нибудь?

- Есть, конечно. Ситуации разные бывают. Но у меня не было подобного - никогда.

Да и ситуации бывают разные. Может быть договорняк не между спортсменами, а наверху. Например, убрать Беленюка, не дать ему бороться. Несколько раз такое было.

А чтобы спортсмен продал схватку? В моей жизни такого не было. И я не допущу. Я даже не представляю, чтобы ко мне подошли и сказали: "Отдайте нам встречу". Вы можете себе такое представить?

- Нет. И последний вопрос: Олимпиада-2020, какие шансы у нашей сборной?

- Однозначно, медаль будет. В двух категориях - до 60 и 85 кг. Возможно, будет в категории до 67 кг, но год - мало времени, чтобы вырастить чемпиона.

Но это прогнозы. Да, на них можно работать, акцентировать внимание. Сейчас в борьбе 10 категорий - шесть олимпийских и четыре не олимпийские. И нужно сконцентрировать внимание на олимпийских категориях. Есть две или три категории, где тебе дадут медаль - нужно делать упор на них.

Ведь, надо правильно подойти к Олимпийским играм. Так сказать, чтобы все звезды сошлись.

- Спасибо вам за интересный разговор.

- Вам спасибо ребята, большое спасибо.