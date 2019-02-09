Атлетико - Реал Онлайн-трансляция матча

9 февраля в рамках 23-го тура испанской Примеры "Атлетико" будет принимать "Реал". Встреча пройдет 9 февраля.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Реал".

Начало встречи - в 17.15.

"Атлетико" и "Реал" являются соседями по турнирной таблице. У "матрасников" - 44 очка и второе место, у "сливочных" - 42 очка и третья позиция.

В текущем сезоне мадридские топ-клубы играли друг против друга уже два раза. На старте сезона команды разыграли Суперкубок УЕФА ("Атлетико" удалось одержать победу в дополнительное время - 4:2). А встреча первого круга чемпионата Испании завершилась вничью - 0:0.

На победу "Атлетико" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничейный результат - 3,20, а на гостевой успех "Реала" - 3,00.

АТЛЕТИКО - РЕАЛ