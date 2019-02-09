РУС. | УКР.

суббота, 9 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Атлетико - Реал Онлайн-трансляция матча

В 23-м туре чемпионата Испании пройдет мадридское дерби

суббота, 9 февраля 2019, 00:05
В 23-м туре чемпионата Испании пройдет мадридское дерби Фото: twitter.com/atleti

9 февраля в рамках 23-го тура испанской Примеры "Атлетико" будет принимать "Реал". Встреча пройдет 9 февраля.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Реал".

Начало встречи - в 17.15.

"Атлетико" и "Реал" являются соседями по турнирной таблице. У "матрасников" - 44 очка и второе место, у "сливочных" - 42 очка и третья позиция.

В текущем сезоне мадридские топ-клубы играли друг против друга уже два раза. На старте сезона команды разыграли Суперкубок УЕФА ("Атлетико" удалось одержать победу в дополнительное время - 4:2). А встреча первого круга чемпионата Испании завершилась вничью - 0:0.

На победу "Атлетико" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничейный результат - 3,20, а на гостевой успех "Реала" - 3,00.

АТЛЕТИКО - РЕАЛ

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Барселона - Реал - 1:1 Хроника матча, видео голов

БАРСЕЛОНА РЕАЛ - Онлайн-трансляция матча Кубка Испании 6 февраля

Манчестер Сити - Арсенал - 3:1 Хроника матча, видео голов

МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ - Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии 3 февраля

Спортсменов, которые уезжают из Украины, нельзя назвать предателями - Артур Дзигасов

Скандал в греко-римской борьбе - отстраненный тренер сборной Украины Артур Дзигасов рассказал Апострофу о главных проблемах

Новости

9 февраля

03:16
NASA показало впечатляющий последний снимок телескопа "Кеплер"
02:28
Неадекватный и трусливый: в сети показали похождения дважды "героя парковки" в Киеве
01:39
Удобненько поставили: в сети показали странную раскладку продукции в супермаркете Киева
01:11
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женской эстафеты в Кенморе
00:16
Они хотели СССР: в Крыму жители жалуются на очереди за талонами

8 февраля

23:50
Как Гиви встретил Моторолу: в сети едко напомнили о ликвидации главаря ДНР
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж
США накрыли аномальные смертельные морозы
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: