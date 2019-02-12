Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2 Хроника матча, видео голов

12 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" принимал французский ПСЖ. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ПСЖ - 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60

МЮ: Де Хеа, Шоу, Линделеф, Байи, Янг, Матич, Эррера, Погба, Рэшфорд (Лукаку, 84), Лингард (Санчес, 45+4), Марсьяль (Мата, 46)

ПСЖ: Буффон, Тьяго Силва, Маркиньос, Кимпембе, Дани Алвес, Бернат, Керер, Верратти (Паредес, 75), Дракслер, Ди Мария (Дагба, 81), Мбаппе

Удаление: Погба, 89

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Финальный свисток!

ПСЖ на выезде обыграл МЮ со счетом 2:0!

90+1 - Желтая карточка. У Шоу ее еще не было.

89 - Красная карточка! Погба получил второй "горчичник" за разговоры с арбитром и досрочно завершает игру. Теперь он пропустит и ответный матч.

88 - Дани Алвес со штрафного пробил в стенку.

87 - Желтая карточка. Эррера схлопотал предупреждение.

84 - Замена. Рэшфорд уступил место на поле Лукаку.

83 - Эррера пытался закрутить мяч в дальнюю "девятку", но точность подвела.

81 - Замена. У ПСЖ вместо Ди Марии вышел Дагба.

80 - Затишье на поле в последние минуты. В центре поля преимущественно идет игра.

75 - Замена. Паредес вступил в игру вместо Верратти.

74 - Эррера сильным ударом попал в Верратти. Итальянцу даже понадобилась помощь врачей.

70 - Эррера пробивал из-за пределов штрафной - удар был заблокирован.

69 - Пока не находит МЮ вариантов для достойного ответа.

64 - Еще один сэйв от Де Хеа. Бернат сильно бил с острого угла, голкипер перевел мяч на угловой.

63 - Де Хеа спасает МЮ! Мбаппе убежал в контратаку, вышел на ворота, но не сумел переиграть вратаря.

62 - Желтая карточка. Алвес предупрежден.

60 - ГОООЛ! ПСЖ забивает второй мяч - 0:2! Ди Мария отдал в центр штрафной, Мбаппе опередил двух защитников и в касание отправил мяч в сетку.

59 - Эррера неплохо пробил с отскоком от газона - рядом со штангой. Но Буффон все контролировал.

56 - Едва не влетел мяч в сетку! Алвес подобрал мяч за пределами штрафной и сильно пробил - после рикошета сфера пролетела рядом со штангой.

55 - Ди Мария наносил удар с острого угла - Янг успел подставить ногу.

53 - ГОООЛ! ПСЖ выходит вперед- 0:1! Кимпембе после подачи углового отправил мяч в сетку из пределов вратарской!

53 - Момент! Дани Алвес подал, Мбаппе метров с десяти пробил головой - Де Хеа достал мяч из нижнего угла, из-под штанги.

50 - Желтая карточка. Линделеф придержал соперника за футболку.

48 - Продолжают команды много фолить и после перерыва.

46 - Начался второй тайм!

46 - Замена состоялась в перерыве у "МЮ". Вместо получившего повреждение Марсьяля вышел Мата.

Первый тайм завершен!

МЮ - ПСЖ - 0:0

45+4 - Замена. Не зря разминался Санчес. Однако вышел он не вместо Марсьяля, а вместо Лингарда, который получил травму в концовке тайма.

45+2 - Дани Алвес пробил с довольно перспективного штрафного - мяч пролетел выше ворот, да и Де Хеа все контролировал.

42 - Линделеф пришел в атаку и ударил издали - неточно.

39 - Янг вытолкал бежавшего на высокой скорости Ди Марию за пределы поля. Аргентинец упал и ударился о заграждение. Теперь он держится за руку, а врачи помогают ему. Арбитр вполне мог показать Янгу вторую желтую, но пожалел МЮ.

38 - Марсьялю понадобилась помощь врачей. Санчес разминался, но замену делать не пришлось.

36 - Буффону под прессингом соперника поспешно пришлось выносить мяч после не лучшей передачи партнера по команде. Даже упал голкипер, но с задачей справился.

34 - Еще одна желтая. Продолжает арбитр раздавать карточки. Теперь Бернат снес Янга.

30 - Желтая карточка. Уже четвертый "горчичник" в матче. Янг его получил.

28 - Стопроцентный момент у ПСЖ! Классная атака прошла у гостей, Дракслер вывел Мбаппе на голкипера, но француз промахнулся.

26 - Желтая карточка. Погба получил "горчичник" за фол на Верратти.

24 - Перспективной могла быть контратака МЮ, но Лингард отдал пас в недодачу и все испортил.

20 - Желтая карточка. Дракслер предупрежден.

19 - Погба поспешно пробил с линии штрафной - сильно выше ворот.

18 - Кимпембе смахнул мяч после опаснейшей подачи с правого фланга.

16 - Опасно! Погба проскочил мимо Кимпембе вдоль лицевой и простреливал вдоль ворот, но Буффон забрал мяч.

11 - Первая желтая карточка в матче. Кимпембе в центре поля сбил Рэшфорда.

8 - Рэшфорд с острого угла из-за штрафной решил бить по воротам - Буффон дежурил на штанге и перевел мяч на угловой.

6 - Ди Мария с левой пробил из-за пределов штрафной - довольно неприятный удар, но все же мимо цели пролетел мяч.

3 - МЮ активней и агрессивней начал матч. Заработали первый стандарт манкунианцы - ПСЖ отбился после навеса в штрафную.

1 - Матч начался!

Минута молчания перед стартовым свистком в память о погибшем в авиакатастрофе Эмилиано Сале.

Составы команд:

МЮ и ПСЖ впервые в истории сыграют друг против друга.