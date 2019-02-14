Олимпиакос - Динамо Онлайн-трансляция матча

В рамках 1/16 финала Лиги Европы 14 февраля в Афинах встретятся "Олимпиакос" и киевское "Динамо".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпиакос" - "Динамо".

Начало встречи - в 19.55.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, а "Олимпиакос" в своем квартете занял вторую строчку.

Ранее между собой гранды греческого и украинского футбола провели два матча. В розыгрыше Кубка чемпионов УЕФА в сезоне 1975/76 киевляне выбили греков на стадии 1/16 финала турнира. Встреча, проходившая в Киеве, завершилась минимальной победой многократного чемпиона Украины со счетом 1:0, а выездная игра победителя не выявила - 2:2.

Матч греческого и украинского клубов обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Крейгом Поусоном.

Отметим, что для киевлян это будет первый официальный матч в 2019 году. Команда прибыла в Афины прямиком из Испании, где находилась на тренировочном сборе.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО