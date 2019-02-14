Олимпиакос - Динамо Онлайн-трансляция матча

В рамках 1/16 финала Лиги Европы 14 февраля в Афинах встретятся "Олимпиакос" и киевское "Динамо".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпиакос" - "Динамо".
Начало встречи - в 19.55.
ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
"Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, а "Олимпиакос" в своем квартете занял вторую строчку.
Ранее между собой гранды греческого и украинского футбола провели два матча. В розыгрыше Кубка чемпионов УЕФА в сезоне 1975/76 киевляне выбили греков на стадии 1/16 финала турнира. Встреча, проходившая в Киеве, завершилась минимальной победой многократного чемпиона Украины со счетом 1:0, а выездная игра победителя не выявила - 2:2.
Матч греческого и украинского клубов обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Крейгом Поусоном.
Отметим, что для киевлян это будет первый официальный матч в 2019 году. Команда прибыла в Афины прямиком из Испании, где находилась на тренировочном сборе.
ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО