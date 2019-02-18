Челси - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

18 февраля в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграют "Челси" и "Манчестер Сити".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити".

Начало матча в 21:30.

Главный судья - Кевин Френд, которому будут ассистировать Стюарт Берт и Эдвард Смарт. Резервный арбитр - Андре Марринер.

Фаворитом матча по версии букмекеров является лондонский клуб. На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Манчестер Юнайтед" предлагается коэффициент 3,70.

В предыдущих стадиях турнира "Челси" добился побед в матчах с "Ноттингем Форест" (2:0) и "Шеффилд Уэнсдэй" (3:0). "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Рединга" (2:0) и "Арсенала" (3:1).

В нынешнем сезоне команды уже встречались в чемпионате Англии и сыграли вничью со счетом 2:2.