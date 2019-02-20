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Шальке - Манчестер Сити Онлайн-трансляция матча

Шальке и Манчестер Сити встречаются в 1/8 финала Лиги чемпионов

среда, 20 февраля 2019, 00:10
Шальке и Манчестер Сити встречаются в 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: twitter.com/s04

20 февраля в Гельзенкирхене пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между вице-чемпионом Германии "Шальке" и чемпионом Англии "Манчестер Сити".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 22.00.

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Манчестер Сити" выиграл свою группу Лиги чемпионов, набрав 13 очков и оставив позади себя "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм". "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место, уступив первую строчку "Порту", но опередив "Галатасарай" и "Локомотив".

"Шальке" и "Ман Сити" ранее только один раз играли друг против друга. На групповом этапе Кубка УЕФА 2008-2009 английский клуб одержал выездную победу со счетом 2:0.

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

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