Челси - Манчестер Сити Онлайн-трансляция матча

"Челси" и "Манчестер Сити" 24 февраля встретятся в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 18.30.

В текущем сезоне "Челси" и "Ман Сити" встречались уже трижды. В матче за Суперкубок победу одержали "горожане" (2:0), в первом круге чемпионата Англии "Челси" выиграл дома (2:0), но во втором круге "Сити" разгромил соперника - 6:0.

По пути к финалу Кубка английской лиги "Челси" удалось пройти "Ливерпуль" (2:1), "Дерби" (3:2), "Борнмут" (1:0) и "Тоттенхэм" 0:1, 2:1 и 4:2 по пенальти)

"Манчестер Сити" в предыдущих раундах выбил из борьбы "Оксфорд Юнайтед" (3:0), "Фулхэм" (2:0), "Лестер" (1:1 и 3:1 по пенальти) и "Бертон" (9:0 и 1:0).

И "Челси", и "Манчестер Сити" ранее по пять раз становились обладателями Кубка лиги.

Букмекеры считают "Сити" фаворитом финального матча. На то, что трофей возьмут "горожане", можно поставить с коэффициентом 1,31, а на успех "Челси" - 3,66.