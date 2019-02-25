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Шахтер - Александрия Онлайн-трансляция матча

Шахтер и Александрия сыграют в центральном матче 19-го тура чемпионата Украины

понедельник, 25 февраля 2019, 00:05
Шахтер и Александрия сыграют в центральном матче 19-го тура чемпионата Украины

25 февраля в матче 19-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет с "Александрией". Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Начало матча в 19:00.

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является донецкий клуб. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,20. Ничья оценивается коэффициентом 5,50. На успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом 13,00.

Главный арбитр - Ярослав Козык.

После 18 туров "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 36 очков. "Александрия" находится на третьей позиции, набрав 36 очков.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Марлоса и Коваленко.

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