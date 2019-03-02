РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Черноморец - Шахтер Онлайн-трансляция матча

Черноморец примет Шахтер в 20-м туре чемпионата Украины

суббота, 2 марта 2019, 00:10
Черноморец примет Шахтер в 20-м туре чемпионата Украины Фото: ФК Шахтер

2 марта в Одессе пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Шахтером".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Черноморец" - "Шахтер".

Начало встречи - в 17.00.

"Шахтер" после девятнадцати туров является лидером украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 48 очков и на семь баллов опережают идущее на втором месте "Динамо". "Черноморец", у которого в активе 15 очков, располагается на одиннадцатой строчке.

Матч этих команд в первом круге прошел в Харькове и завершился крупной победой "Шахтера" со счетом 3:0.

В целом же команды ранее 29 раз встречались в рамках чемпионата Украины. На счету "Шахтера" 35 побед, "Черноморец" выиграл в семи матчах, а еще семь поединков завершились вничью.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что "Шахтер" сможет одержать победу в этой встрече. На победу "горняков" дается коэффициент 1,15, тогда как на ничью - 7,50, а на сенсационный успех "Черноморца" - 20,0.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Арсенал Онлайн-трансляция матча

ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ - Онлайн-трансляция матча 29-го тура чемпионата Англии

Десна - Динамо Онлайн-трансляция матча

ДЕСНА ДИНАМО - Онлайн-трансляция матча 20-го тура чемпионата Украины

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Реал Барселона - Онлайн трансляция матча чемпионата Испании 2 марта

Новости

2 марта

00:28
Жизнь "бурлит": в сети показали грустные фото города на оккупированном Донбассе

1 марта

23:49
Проезд домой - только за деньги: появились новые подробности скандала с жильцами в Киеве
23:34
Лукашенко пошутил о включении России в состав Беларуси
23:01
Под Одессой мать заживо закопала своего ребенка: фото и видео жуткой трагедии
22:45
Морозы до -9: синоптики рассказали о погоде в марте
22:17
Адское пламя: в России горит целое село, фото и видео страшного пожара
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: