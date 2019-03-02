Черноморец - Шахтер Онлайн-трансляция матча

2 марта в Одессе пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Шахтером".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Черноморец" - "Шахтер".

Начало встречи - в 17.00.

"Шахтер" после девятнадцати туров является лидером украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 48 очков и на семь баллов опережают идущее на втором месте "Динамо". "Черноморец", у которого в активе 15 очков, располагается на одиннадцатой строчке.

Матч этих команд в первом круге прошел в Харькове и завершился крупной победой "Шахтера" со счетом 3:0.

В целом же команды ранее 29 раз встречались в рамках чемпионата Украины. На счету "Шахтера" 35 побед, "Черноморец" выиграл в семи матчах, а еще семь поединков завершились вничью.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что "Шахтер" сможет одержать победу в этой встрече. На победу "горняков" дается коэффициент 1,15, тогда как на ничью - 7,50, а на сенсационный успех "Черноморца" - 20,0.