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Тоттенхэм Хотспур - Арсенал Онлайн-трансляция матча

В 29-м туре чемпионата Англии пройдет лондонское дерби

суббота, 2 марта 2019, 00:10
В 29-м туре чемпионата Англии пройдет лондонское дерби Фото: twitter.com/spursofficial

2 марта в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги на стадионе "Уэмбли" встретятся два лондонских клуба - "Тоттенхэм" и "Арсенал".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Арсенал".

Начало встречи - в 14.30.

К этому моменту лондонские клубы являются соседями по турнирной таблице. "Тоттенхэм" набрал 60 очков и занимает третье место, а "Арсенал", у которого в активе 56 очков, располагается на четвертой строчке.

В текущем сезоне команды встречались уже дважды. В рамках первого круга АПЛ "канониры" на своем поле одержали победу со счетом 4:2, а матч пятого раунда Кубка английской лиги завершился выездной победой "шпор" со счетом 2:0.

Букмекеры считают "Тоттенхэм" фаворитом этого матча. На победу "шпор" можно поставить с коэффициентом 2,03, на ничейный результат - 3,60, а на успех гостей - 3,75.

ТОТТЕНХЭМ - АРСЕНАЛ

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