Реал - Аякс Онлайн-трансляция матча

5 марта в Мадриде местный "Реал" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с нидерландским "Аяксом". Встреча команд пройдет на "Сантьяго Бернабеу". Первая игра завершилась победой испанского коллектива со счетом 2:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Аякс".

Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

РЕАЛ - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее между собой команды провели 13 матчей. Последняя встреча "Реала" и "Аякса" в Мадриде проходила в 2012 году. Тогда "сливочные" принимали нидерландцев в рамках группового этапа Лиги чемпионов и победили со счетом 4:1. В истории противостояний тотальное преимущество на стороне "Реала" - восемь побед против четырех у "Аякса". Последний раз нидерландцы обыгрывали "Реал" на выезде в 1995 году.

РЕАЛ - АЯКС