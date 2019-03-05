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Реал - Аякс Онлайн-трансляция матча

Мадридский "Реал" на своем поле примет нидерландский "Аякс"

вторник, 5 марта 2019, 00:10
Мадридский "Реал" на своем поле примет нидерландский "Аякс" Фото: EPA

5 марта в Мадриде местный "Реал" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с нидерландским "Аяксом". Встреча команд пройдет на "Сантьяго Бернабеу". Первая игра завершилась победой испанского коллектива со счетом 2:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Аякс".

Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

РЕАЛ - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее между собой команды провели 13 матчей. Последняя встреча "Реала" и "Аякса" в Мадриде проходила в 2012 году. Тогда "сливочные" принимали нидерландцев в рамках группового этапа Лиги чемпионов и победили со счетом 4:1. В истории противостояний тотальное преимущество на стороне "Реала" - восемь побед против четырех у "Аякса". Последний раз нидерландцы обыгрывали "Реал" на выезде в 1995 году.

РЕАЛ - АЯКС

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