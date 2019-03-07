Челси - Динамо Онлайн-трансляция матча

7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся английский "Челси" и киевское "Динамо". Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Динамо".

Начало встречи - в 19.55.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На предыдущей стадии Лиги Европы украинский гранд по сумме двух встреч прошел греческий "Олимпиакос" (2:2 и 1:0), а "Челси" был сильнее шведского "Мальме" (2:1 и 3:0).

Между собой лондонский и киевский клубы играли дважды в истории - в сезоне 2015/16 на стадии группового этапа Лиги Европы. Матч в Киеве завершился нулевой ничьей, а на выезде киевский коллектив проиграл со счетом 1:2.

Матч обслужит бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.