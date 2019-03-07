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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Зенит - Вильярреал Онлайн-трансляция матча

Зенит встретится с Вильярреалом в 1/8 финала Лиги Европы

четверг, 7 марта 2019, 00:05
Зенит встретится с Вильярреалом в 1/8 финала Лиги Европы Фото: ФК Зенит

7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы встретятся российский "Зенит" и испанский "Вильярреал". Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Вильярреал".

Начало встречи - в 19.55.

ЗЕНИТ - ВИЛЬЯРРЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На предыдущей стадии Лиги Европы "Зенит" по сумме двух встреч прошел турецкий "Фенербахче" (0:1 и 3:1), а "Вильярреал" выбил из борьбы португальский "Спортинг" (1:0 и 1:1).

Перед матчем 1/8 финала ЛЕ "Зенит" обыграл в чемпионате России "Урал" (1:0 в гостях), а "Вильярреал" в чемпионате Испании на своем поле уступил "Алавесу" (1:2).

Судить матч будет бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки.

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