Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

В шведском Остерсунде проходит чемпионат мира-2019 по биатлону.

За десять дней биатлонисты разыграют медали в 12-ти гонках - восьми личных и четырех эстафетах.

Сборная Украины представлена в Остерсунде следующими спортсменами:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок.

9 марта. Будут разыграны медали в мужском спринте. В гонке примут участие четыре украинца: Дмитрий Пидручный (25-й стартовый номер), Руслан Ткаленко (66), Артем Тищенко (85) и Виталий Труш (96).

8 марта. В первой личной гонке сезона победу одержала словачка Анастасия Кузьмина. Это первое мировое золото в карьере титулованной биатлонистки. Несмотря на один промах, она ходом уверенно переиграла многих соперниц, которые отстрелялись на "ноль". "Серебро" у норвежки Тандреволд, а "бронзу" выиграла немка Дальмайер. Лучшая из украинок Анастасия Меркушина с одним промахом заняла 28-е место, а следом за ней с двумя промахами финишировала Валя Семеренко.

7 марта. Чемпионат стартовал смешанной эстафетой. Гонку выиграли норвежцы, второе место заняла немецкая команда, а "бронза" - у итальянской сборной. Украина в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла седьмое место.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Остерсунд, Швеция

Четверг, 7 марта

Смешанная эстафета - видео гонки

1. Норвегия (0+7) - 1:17:41,4

2. Германия (0+9) +13,1 c

3. Италия (0+14) +1:09,6 мин

...7. Украина (0+10) +2:27,2 мин

Пятница, 8 марта

Спринт 7.5 км, Женщины - видео гонки

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1+0) - 22:17,5 мин

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) (0+0) +9,7 с

3. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0) +12,6 с

...28. Анастасия Меркушина (Украина) (0+1) +1:17,3 мин

...29. Валя Семеренко (Украина) (2+0) +1:20,0 мин

...54. Юлия Джима (Украина) (0+2) +2:20,6 мин

...76. Вита Семеренко (Украина) (2+2) +3:05,6 мин

Суббота, 9 марта

17:30 Спринт 10 км, Мужчины - видеотрансляция гонки

Воскресенье, 10 марта

14:45 Гонка преследования 10 км, Женщины

17:30 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Вторник, 12 марта

16:30 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

Среда, 13 марта

17:10 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

Четверг, 14 марта

17:10 Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 16 марта

14:15 Эстафета 4х6 км, Женщины

17:30 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Воскресенье, 17 марта

14:15 Масс-старт 12.5 км, Женщины

18:00 Масс-старт 15 км, Мужчины