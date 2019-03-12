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Хоффенхайм - Динамо Онлайн-трансляция матча

Немцы и украинцы поборются за выход в четвертьфинал юношеской Лиги УЕФА

вторник, 12 марта 2019, 00:20
Немцы и украинцы поборются за выход в четвертьфинал юношеской Лиги УЕФА Фото: fcdynamo.kiev.ua

12 марта состоится матч 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА, в котором сыграют немецкий "Хоффенхайм" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Зисхайме на стадионе "Дитмар Хопп".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" - "Динамо".

Начало встречи в 17:00.

Главный арбитр матча - Адам Форкош (Венгрия).

В групповом турнире "Хоффенхайм" занял первое место в группе F. В группе также выступал донецкий "Шахтер", который набрал всего одно очко в матчах с немецким клубом (1:1 и 1:2). Кроме того, "Хоффенхайм" провел матчи с "Лионом" (3:1 и 3:3) и "Манчестер Сити" (5:2 и 1:2). "Динамо" прошло по пути чемпионов, обыграв "Септември" (1:0 и 5:1), "Андерлехт" (1:1 и 2:1) и "Ювентус" (3:0).

Победитель пары "Хоффенхайм" - "Динамо" в четвертьфинале сыграет с мадридским "Реалом".

Хоффенхайм
-
Динамо
Идёт трансляция матча

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