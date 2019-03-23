Люксембург - Украина Онлайн-трансляция матча

25 марта сборная Украины в рамках отбора на Евро-2020 встретится со сборной Люксембурга. Матч пройдет на стадионе "Жози Бартель".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Люксембург - Украина.

Начало встречи - в 21.45.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В квалификации на чемпионат Европы Украина стартовала с сенсационной ничьей в матче против Португалии. В то же время Люксембург в первом туре обыграл Литву (2:1) и неожиданно возглавил группу В.

Отметим, что сборная Украины ранее трижды играла против Люксембурга - в 2006 году команды провели товарищеский матч, а в 2014 и 2015 годах встречались в рамках квалификации на Евро-2016. Во всех трех матчах украинская сборная выиграла с одинаковым счетом 3:0.

Судить матч Люксембург - Украина будет бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом.



