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Нидерланды - Германия Онлайн-трансляция матча

Голландцы и немцы сыграют в отборочном турнире Евро-2020

воскресенье, 24 марта 2019, 00:10
Голландцы и немцы сыграют в отборочном турнире Евро-2020

24 марта в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сыграют сборные Нидерландов и Германии. Встреча состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Германия.

Начало матча в 21:45.

Фаворитом матча по версии букмекеров является голландская сборная. На победу Нидерландов предлагается коэффициент 2,37. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех Германии можно поставить с коэффициентом 3,10.

Нидерланды и Германия выступают в группе С вместе со сборными Северной Ирландии, Эстонии и Беларуси.

Для Германии этот матч станет первым в отборе, а Нидерланды в первом туре разгромили Беларусь со счетом 4:0.

В последний раз команды встречались в прошлом году в рамках Лиги наций. Тогда голландцы выиграли дома - 3:0, а в Германии команды разошлись миром - 2:2.

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