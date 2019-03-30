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Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинский боксер проведет защиту чемпионского боя

суббота, 30 марта 2019, 21:05
Украинский боксер проведет защиту чемпионского боя boxingscene.com

В ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии состоится бой между украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО) и французским претендентом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Начало боя ориентировочно в 4.50.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На кону в этом поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, который принадлежит Гвоздику. Это будет первая защита в карьере украинского боксера.

31-летний Гвоздик стал чемпионом мира 1 декабря 2018 года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона. Что касается 37-летнего Нгумбу, то ранее он являлся чемпионом мира по второстепенной версии WBF.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Гвоздик
-
Нгумбу
05:00
Трансляция еще не началась
Перед боем Гвоздик оказался немного тяжелее Нгумбу: 79,2 кг против 79.1 кг.
Дуду Нгумбу: Это прекрасная возможность встретиться с лучшим боксером полутяжелого дивизиона. После 12 лет карьеры и 46 боев с серьезными соперниками я впервые получил возможность побороться за престижный пояс. Я очень уважаю Александра Гвоздика, великого чемпиона. Это будет нелегко, но я гораздо опытнее, как профессионал, и собираюсь воспользоваться этим
Александр Гвоздик: Нужно быть готовым ко всему, Нгумбу может выбросить, что угодно, когда угодно. Если бы он еще и бил сильно – это было бы однозначно его плюсом. Но отсутствие удара не делает его мешком. Он – непростой соперник, это его первый и последний титульный шанс, поэтому, я думаю, что парень очень мотивирован и будет отдаваться на все 100%. У него своеобразный, непонятный стиль.
Гвоздик проведет первую защиту чемпионского пояса по версии WBC

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