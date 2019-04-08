Ливерпуль - Порту Онлайн-трансляция матча

Во вторник, 9 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет против "Порту". Встреча пройдет на стадионе английской команды "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Порту".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" оказался сильнее чемпиона Германии "Баварии" (0:0 и 3:1), а "Порту" в конкурентном противостоянии прошел итальянскую "Рому" (1:2, 3:1).

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за перебора желтых карточек в матче не сыграет защитник "красных" Эндрю Робертсон. Потери в составе "Порту" весомее. Также из-за дисквалификации поединок пропустят Пепе и Эктор Эррера. Травмы не позволят принять участие во встрече Венсану Абубакару и Бруно Косте.