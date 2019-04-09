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Аякс - Ювентус Онлайн-трансляция матча

Амстердамский и туринский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов

вторник, 9 апреля 2019, 14:23
Амстердамский и туринский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов

В среду, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" сыграет против "Ювентуса". Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Ювентус".

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира "Аякс" оказался сильнее "Реала" (1:2 и 4:1), а "Ювентус" прошел другую мадридскую команду - "Атлетико" (0:2, 3:0).

АЯКС - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за травм помочь хозяевам в этой игре не сможет полузащитник Нуссаир Мазрауи.

У гостей также из-за повреждений поединок пропустят защитники Андреа Барцальи и Мартин Касерес, а также игрок середины поля Хуан Куадрадо.

Между собой в еврокубках команды встречались 12 раз. "Аякс" одержал в этих играх лишь две победы. "Ювентус" выиграл половину из этих матчей. Разница мячей: 15-9 в пользу туринской команды.

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