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Ливерпуль - Порту Онлайн-трансляция матча

Английский и португальский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов

вторник, 9 апреля 2019, 01:01
Английский и португальский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов

Во вторник, 9 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет против "Порту". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Порту".

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" оказался сильнее чемпиона Германии "Баварии" (0:0 и 3:1), а "Порту" в конкурентном противостоянии прошел итальянскую "Рому" (1:2, 3:1).

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Из-за перебора желтых карточек в матче не сыграет защитник "красных" Эндрю Робертсон.

Потери в составе "Порту" весомее. Из-за дисквалификации игру пропустят Пепе и Эктор Эррера. Травмы не позволят принять участие во встрече Венсану Абубакару и Бруно Косте.

Отметим, что ранее пути "Ливерпуля" и "Порту" трижды пересекались в еврокубках. В 2001 году англичане обыграли португальцев в четвертьфинале Кубка УЕФА (2:0, 0:0), в 2007 году пути команд пересеклись на групповой стадии Лиги чемпионов (4:1 в Ливерпуле и 1:1 в Порту), а в прошлом сезоне мерсисайдцы поиздевались над "драконами" в 1/8 финала Лиги чемпионов (после 0:0 на "Энфилде" английский клуб уничтожил драконов со счетом 5:0 на "Драгау").

Интересно, что "Ливерпуль" ранее сыграл 10 матчей против португальских клубов дома - 6 побед, 3 ничьих и 1 поражение. У "Порту" же удручающая статистика в Англии - только 3 ничьих при 15-ти поражениях. Англичан "драконы" обыгрывали только дома.

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