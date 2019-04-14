Ливерпуль - Челси: онлайн трансляция

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет с "Челси". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Начало встречи в 18:30.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,66. Ничья оценивается коэффициентом 4,10. На успех "Челси" предлагается коэффициент 5,50.

Главный арбитр встречи - Майкл Оливер. Ассистенты судьи - Стюарт Берт и Саймон Беннетт.

После 33 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 82 очка. "Челси" находится на четвертой позиции, имея в своем активе 66 очков.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1.