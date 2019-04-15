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Ювентус - Аякс: онлайн трансляция

Итальянский и голландский клубы сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов

понедельник, 15 апреля 2019, 14:35
Итальянский и голландский клубы сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов Фото: twitter.com/juventusfc

16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют туринский "Ювентус" и амстердамский "Аякс". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс".

Начало встречи в 22:00.

ЮВЕНТУС - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный судья: Клеман Турпен (Франция)

"Ювентус" и "Аякс" ранее провели между собой 13 матчей. Шесть побед одержал итальянский клуб, пять раз была зафиксирована ничья и дважды победили голландцы. Разница мячей 16-10 в пользу "Ювентуса".

В 1/8 финала "Ювентус" прошел "Атлетико" (0:2 и 3:0), "Аякс" был сильнее "Реала" (1:2 и 4:1).

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