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Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Барселона и Манчестер Юнайтед разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов

вторник, 16 апреля 2019, 09:20
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Барселона и Манчестер Юнайтед разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов Фото: twitter.com/fcbarcelona

16 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". В первом матче "Барселона" победила "МЮ" со счетом 1:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Начало матча в 22:00.

БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный судья: Феликс Брих (Германия)

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" ранее провели между собой 12 матчей. Пять раз сильнее были каталонцы, четырежды была зафиксирована ничья и трижды выигрывали манкунианцы. Разница мячей 21-15 в пользу "Барселоны".

В 1/8 финала нынешнего сезона "Барселона" прошла "Лион" (0:0 и 5:1), а "Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ (0:2 и 3:1).

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