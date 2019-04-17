Барселона - Манчестер Юнайтед - 3:0 Хроника матча, видео голов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встречались испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". В первом матче "Барселона" победила "МЮ" со счетом 1:0.

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия - 3:0 (2:0)

Голы: Месси (16), Месси (20), Коутиньо (61).

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Семеду, 70), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джонс, Линделёф, Смоллинг, Янг, Фред, Мактоминай, Погба, Лингард (Санчес, 80), Марсьяль (Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).

Главный судья: Брых (Германия)

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" ранее провели между собой 12 матчей. Пять раз сильнее были каталонцы, четыре раза была зафиксирована ничья и трижды выигрывали манкунианцы. Разница мячей 21-15 в пользу "Барселоны".

В 1/8 финала нынешнего сезона "Барселона" прошла "Лион" (0:0 и 5:1), а "Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ (0:2 и 3:1).

Гол Коутиньо.

90+3. Финальный свисток. "Барселона" уверенно обыграла "Манчестер Юнайтед".

90+1. Момент у "Барсы". Мог забить свой третий мяч Месси, но его удар с близкого расстояния отразил де Хеа.

90. Опасно. Мог огорчить бывшую команду Санчес. Но тер Штеген совершил невероятный сейв и потянул удар чилийца.

89. Суарес пробил выше ворот.

85. Угловой разыграла "Барса".

83. Могло быть опасно, но Далот залез в офсайд.

81. Больше замен не будет. Дембеле вышел на поле вместо Коутиньо.

80. Последняя замена от гостей. Лингарда меняет Санчес.

78. Дальний удар Лингарда. Немногим выше правой девятки от тер Штегена.

77. Первое предупреждение в матче. Его за споры с арбитром получил Суарес.

75. Ничего не происходит на поле интересного. Очередная замена - Видаль вышел, Артур ушел.

73. Еще одна замена. Рэшфорда заменил Лукаку.

70. Замена у хозяев.Вместо Роберто выходит Семеду.

68. "Барселона" уверенно контролирует игру. Третий мяч окончательно убил веру у гостей в возможность выиграть на "Камп Ноу".

65. Первая замена в матче: Далот сменил Марсьяля.

64. В падении через себя пробивал Месси. Мяч прошел рядом со штангой.

61. ГОООООЛ. Какой мяч забивает Коутиньо. Получив мяч от Альбы, бразилец из-за штрафной поразил дальнюю девятку ворот "МЮ".

61. Опасную контратаку Погба завершает неточным навесом.

58. Рэшфорд и Пике оказываются на газоне перед штрафной каталонцев. Но Брых фола здесь не увидел.

57. Последний пас не прошел у Месси. Могло быть очень опасно.

56. Сразу два игрока "Барсы" оказываются на газоне в штрафной гостей. Но на пенальти рассчитывать здесь не приходится.

55. "МЮ" долгое время владел мячом, даже подобрался на опасную дистанцию к воротам тер Штегена, но в итоге потерял мяч.

53. Штрафной почти на угловом флажке пробивала "Барса". Де Хеа забрал мяч после удара Месси.

51. Уже третий угловой с начала матча подаст "Бара". Уверенно играют хозяева.

50. Держат мяч хозяева. Гостям приходится обороняться.

47. Момент у "Барсы". В результате контратаки Суарес вывел на удар Месси, но рикошетом от ноги защитника мяч ушел на угловой.

46. Второй тайм начался. Напомним, англичанам нужно забивать три мяча для выхода в полуфинал турнира.

Голы первого тайма.

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1. Какой момент. Де Хеа спасает "МЮ" от разгрома. Отразил он удар Роберто с близкого расстояния после прострела Альбы.

44. В стенку попадает Рэшфоорд.

43. Опасно. Штрафной зарабатывают гости. Ракитич сфолил на Погба. Это шанс для "МЮ".

41. Снова фолит Погба. Опасно действует француз.

38. Тер Штеген спокойно забирает мяч после дальнего удара.

36. Напрашивался на предупреждение Погба. Несколько раз он ударил Артура сзади по ногам. Но Брых его пожалел.

35. Фол на Ракитиче. Пока без предупреждений проходит матч. До ворот было метров 35, но Месси решил пробить - выше ворот.

33. Не может пока манкунианский клуб зацепиться за мяч.

29. Янг фолит на Месси. Но до ворот очень далеко.

27. По игре "Манчестер Юнайтед" не заслуживает такого счета. "Барса" забила два мяча, имея один полумомент. Хотя не будем забывать про спорно не назначенный пенальти.

26. Опасно. Альба отдал мяч на Месси в штрафной, но аргентинец пробил намного выше ворот гостей.

25. Преимущественно сейчас в центре поля идет игра.

23. Месси забил 10-й гол в текущем розыгрыше турнира. Он единолично возглавил гонку бомбардиров.

21. Трижды теперь нужно забивать англичанам, чтобы пройти в полуфинал.

20. ГОООООЛ. И Снова Месси. Пробил из-за штрафной снова, но теперь с правой и мяч под мышкой пропустил де Хеа. Очевидный ляп испанца.

16. ГОООООЛ. Месси. Сам же оотобрал мяч и ударом из-за штрафной не оставил шансов де Хеа.

15. Фолит Ракитич в центре поля.

14. Рэшфорд пробивал из-за штрафной. Но удар получился слабый. Тер Штеген забрал мяч.

11. Пенальти. На Ракитиче сфолил Фред. Брых побежал смотреть видеоповтор. И отменяет его. Удивительно, но Фред заехал хорвату в ногу.

8. Угловой зарабатывают хозяева. Разыграла его "Барса", но без остроты для ворот де Хеа.

7. "Манчестер Юнайтед" больше владеет мячом сейчас. Но пока без особой опасности.

4. Первый угловой в матче. Подавал его "Манчестер Юнайтед". Ничего опасного гости не создали.

3. Мяч под свой контроль сразу же взяла "Барселона"

1. Игра началась. Поехали.

21:55 Команды выходят на поле.

Предлагаем вспомнить, как проходила первая встреча между командами.

Вчера игроки "Манчестер Юнайтед" уже провели тренировку на "Камп Ноу".

Последнюю тренировку перед игрой провела и "Барселона".

Раздевалка "Барселоны" и поле "Камп Ноу" готовы к матчу.