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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Беринчик - Аракава: онлайн трансляция чемпионского боя

Беринчик проводит защиту чемпионского титула в поединке с японским боксером

суббота, 20 апреля 2019, 22:15
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Беринчик проводит защиту чемпионского титула в поединке с японским боксером

В киевском "Дворце спорта" проходит чемпионский бой между украинским боксером Денисом Беринчиком (10-0, 7 КО) и опытным японцем Нихито Аракавой (32-6-2, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".

"Апостроф" ведет видеотрансляцию боя Беринчик - Аракава.

На кону в этом поединке стоит чемпионский пояс в легком весе по версии WBO International, который принадлежит 30-летнему Беринчику.

Свой последний бой украинский чемпион провел в конце прошлого года против филиппинца Росеки Кристобаля. Беринчик победил соперника техническим нокаутом в седьмом раунде. 37-летний Аракава в последний раз выходил в ринг в январе. Тогда он победил таиландского боксера Тоэдсака Синана.

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3 раунд. Пожалуй, можно отдать эту трехминутку нашему боксеру. Несколько неплохих попаданий прошло у него.

2 раунд. Несколько опасных атак пропустил Беринчик. Но были от него и попадания. Пока трудно отдать кому-то из боксеров преимущество.

1 раунд. Равной получилась трехминутка. Немного более активным был Беринчик, но без особого преимущества.

Бой начался.

22.50 - Беринчика выносят в ринг, оббивая вениками из парилки. Денис показал имитацию парилки в бане. Очередной эффектный выход в ринг от украинца.

22.48 - Аракава уже вышел в ринг.

Всем дорой ночи. Начинаем трансляцию чемпионского боя. С участием Беринчика.

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