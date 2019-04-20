Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

В субботу 20 апреля в матче 35-го тура английской Премьер-лиги встретятся "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи - в 14:30.

Главный арбитр - Майкл Оливер.

После 33 сыгранных матчей "Манчестер Сити", набрав 83 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм Хотспур" находится на третьей позиции, имея в своем активе 67 очков.

В матче первого круга "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне со счетом 1:0.

Напомним, в среду 17 апреля "горожане" и "шпоры" встречались на "Этихаде" в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Победа со счетом 4:3 не позволила хозяевам пробиться в полуфинал турнира, так как в первом матче неделей ранее победа была за лондонским клубом - 1:0.