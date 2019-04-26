​Можно ли совмещать курение и спорт – советы экспертов

Спорт – важная составляющая здоровья. Умеренные физические нагрузки необходимы, если вы много работаете за компьютером, ведете малоподвижный образ жизнь или хотите повысить уровень энергии. Многие занимаются спортом, продолжая при этом вести привычный образ жизни, употребляя жирную пищу, нарушать режим питания, пить алкоголь и курить. Эти факторы не позволяют достичь желаемых результатов и негативно влияют на здоровье. Как совместить спорт и вредные привычки, разбирался "Апостроф".

Спорт и алкоголь

Этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, наносит вред организму. Мозг воспринимает этанол как токсин и дает импульсы остальным органам обезвредить яд. Среди распространенных симптомов: нагрузка на сердце, потеря жидкости, нарушение координации и замедление реакции. Добавляя к этому физическую активность, получаем ухудшение симптомов: обезвоживание, тахикардию, повышенный риск травматизма, болезненное состояние.

Чтобы совместить несовместимое, эксперты выделяют несколько рекомендаций:

1. Запрет на занятия спортом сразу после употребления алкоголя. Даже 50 мл алкоголя требуют минимум 4-х часов паузы перед физической нагрузкой.

2. На утро после вечеринки избегайте тренировок, которые дают нагрузку на сердце.

3. Пейте больше воды – с каждым алкогольным напитком организм теряет 100 мл жидкости.

4. Откажитесь от употребления после тренировки – алкоголь способствует набору лишнего веса и мешает восстановлению после нагрузок.

Спорт и курение

Риски для организма от совмещения курения и спорта (в сравнении с употреблением алкоголя в день тренировки) значительно выше. Сигаретный дым сокращает объем кислорода, который проходит через легкие, сужает сосуды и мешает притоку крови. В результате при занятиях спортом учащается сердцебиение и ощущается недомогание. Вред наносит курение и после тренировки – «разгоряченный» организм быстрее «всасывает» вредные вещества, поступающие с дымом сигареты.

При условии одинаковой нагрузки некурящего человека и курильщика, у последнего присутствует ряд симптомов, влияющих на эффективность тренировки: одышка, тошнота, снижение выносливости, рост кровяного давления, учащённое сердцебиение. Многие наблюдают их даже в тех случаях, если перерыв между выкуриванием сигареты и тренировкой составил несколько часов.

Выкуривая сигарету до тренировки, вы создаете стресс для организма. Забитые смолами дыхательные пути нарушают насыщение крови кислородом, а нехватка кислорода замедляет образование энергии и провоцирует отдышку. Организм решает эту «проблему» за счёт частоты дыхания, заставляя сердце интенсивнее «гонять» кровь. Такая нагрузка может привести к гипертрофии сердечной мышцы и стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. И чем больше стаж курения, тем меньше толерантность организма к физическим нагрузкам.

За счет физических нагрузок человек сокращает влияние других факторов риска – снижается избыточный вес, уровень холестерина и глюкозы в крови. Регулярные тренировки могут помочь курильщикам и избавиться от привычки. Результаты исследования, проведённого учёными из Национального научно-исследовательского института в Тайване, подтверждают: курильщики, которые регулярно выполняли физические упражнения, имели на 55% больше шансов бросить курить, чем те, кто спортом не занимался.

Курильщикам, которые не могут отказаться от привычки из-за сильной зависимости, медицинское сообщество предлагает подход «уменьшения вреда» (harmreduction) – переход на менее вредные альтернативы с целью снижения влияния факторов риска. Такой принцип постепенно «оздоравливает» образ жизни без стресса и импульсивных срывов для организма.

Среди альтернативных продуктов для курильщиков – никотиновые пластыри, жвачки, электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Они являются продуктами сниженного риска, поскольку исключают табачный дым – наиболее опасный элемент курения. Максимально приближенные к привычному ритуалу и ощущениям – электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагрева табака). Они, по мнению экспертов, содержат до 90-95% меньше вредных веществ, чем сигареты, и имеют более высокий показатель успешности при использовании их для отказа от курения.

Исследование специалистов украинского Института кардиологии им. Стражеско показало, что пользователи электронные системы доставки никотина выполняют физические упражнения эффективнее, чем курильщики (на 6,54%). Положительная динамика была зафиксирована и в обменных процессах организма – при частичном или полном отказе от сигарет у участников увеличивался объем поглощения кислорода во время нагрузок и улучшался метаболизм. В результате эксперты пришли к выводу, что использование ЭСДН увеличивает выносливость организма во время физических нагрузок.

В любом случае, курение, как и алкоголь, вряд ли можно назвать привычками, которые способствуют здоровому образу жизни. Важно создавать благоприятные для нормального течения физиологических и психических процессов условия. Это, в свою очередь, поможет снизить вероятность развития ряда заболеваний и увеличит продолжительность жизни.