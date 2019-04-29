RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Тоттенхэм Хотспур - Аякс: онлайн трансляция

Английский и голландский клубы встретятся в полуфинале Лиги чемпионов

понедельник, 29 апреля 2019, 16:20
читати статтю українською
Английский и голландский клубы встретятся в полуфинале Лиги чемпионов Фото: uefa.com

30 апреля в Лондоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют английский "Тоттенхэм Хотспур" и голландский "Аякс". Встреча пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Аякс".

Начало встречи в 22:00.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный арбитр матча - Матеу Лаос (Испания). Помогать ему будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.

На предыдущих стадиях плей-офф "Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" (3:0 и 1:0), а также "Манчестер Сити" (1:0 и 3:4). "Аякс" был сильнее "Реала" (1:2 и 4:1) и "Ювентуса" (1:1 и (2:1).

Из-за травмы оба матча пропустит основной нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, который забил 24 гола в 39 матчах этого сезона.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Львов - Динамо - 0:1 Хроника матча, видео гола

Прямая трансляция матча 26 тура чемпионата Украины Львов - Динамо. Смотрите онлайн трансляцию из Львова

Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1 Хроника матча, видео голов

Манчестер Юнайтед Челси - Прямая трансляция матча 36 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед Челси. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

Мариуполь - Шахтер 0-1 Хроника матча, видео гола

Мариуполь Шахтер - Прямая трансляция матча 26 тура чемпионата Украины Мариуполь Шахтер. Смотрите онлайн трансляцию из Мариуполя

Новости

29 апреля

19:47
Боевиков ДНР уличили в плагиате: опубликовано фото
19:41
Украина опозорилась во втором матче на чемпионате мира
19:38
В Киеве пожарные спасли из огня десятки кошек: опубликовано фото
19:22
Фаворита Евровидения-2019 подловили на жульничестве: что ему грозит
19:10
В Европе в аварии погиб известный дизайнер одежды
19:01
Ужас: появились фото крупного града со снегом под Черниговом
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово
Христос Воскрес! Как в Киеве святили паску, яркие фото
В Украине встретили Благодатный Огонь из Иерусалима
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: