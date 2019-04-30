Тоттенхэм Хотспур - Аякс: онлайн трансляция

30 апреля в Лондоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют английский "Тоттенхэм Хотспур" и голландский "Аякс". Встреча пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Аякс".

Начало встречи в 22:00.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный арбитр матча - Матеу Лаос (Испания). Помогать ему будут Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.

На предыдущих стадиях плей-офф "Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" (3:0 и 1:0), а также "Манчестер Сити" (1:0 и 3:4). "Аякс" был сильнее "Реала" (1:2 и 4:1) и "Ювентуса" (1:1 и (2:1).

Из-за травмы оба матча пропустит основной нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, который забил 24 гола в 39 матчах этого сезона.