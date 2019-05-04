Динамо - Александрия Онлайн видео трансляция матча

4 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" в матче 27-го тура чемпионата Украины сойдутся местное "Динамо" и "Александрия".

"Апостроф" проведет онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".

Начало встречи в 17:00.

Плеер с трансляцией будет доступен здесь за несколько минут до начала матча.

История насчитывает 19 очных противостояний между командами. Только дважды "Александрия" смогла огорчить гранда отечественного футбола, в то время как на счету "Динамо" 14 побед.

Интересно, что последняя встреча команд проходила в ноябре 2018 года и тогда "Александрия" на своем поле обыграла столичную команду со счетом 2:1.

Последняя же игра на НСК "Олимпийский" также была крайне сложной для киевлян, хоть они и добыли минимальную победу со счетом 1:0.